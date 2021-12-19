Саакашвілі епізодично втрачає пам'ять, - нардепка Ясько

Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, повідомляє "Грузія Online".

Ясько повідомила, що втрата пам'яті викликана "насильством і тортурами у Глданській в'язниці".



За її словами, Саакашвілі дуже слабкий.

"У цьому напрямку немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на свободі. Посттравматичний синдром, який є у Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і ментальне здоров'я", - повідомила Ясько.

