Саакашвілі епізодично втрачає пам'ять, - нардепка Ясько
Ув'язнений колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі епізодично втрачає пам'ять
Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, повідомляє "Грузія Online".
Ясько повідомила, що втрата пам'яті викликана "насильством і тортурами у Глданській в'язниці".
За її словами, Саакашвілі дуже слабкий.
"У цьому напрямку немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на свободі. Посттравматичний синдром, який є у Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і ментальне здоров'я", - повідомила Ясько.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
- Особистий лікар експрезидента Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що в процесі лікування політика, можливо, буде потрібна допомога психолога та психіатра
- Народна депутатка зі "Слуги Народу" Єлизавета Ясько повідомила, що Саакашвілі приписали психотропний препарат для покращення сну, про який не знав особистий лікар експрезидента Грузії.
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