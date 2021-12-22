Саакашвілі не буде присутній на суді 22 грудня через проблеми зі здоров'ям, - адвокат
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі не братиме участі в судовому процесі щодо незаконного перетину ним кордону через погане самопочуття
Про це заявив його адвокат Бека Басілая, передає Інтерфакс-Україна.
"Міхеїл Саакашвілі відчуває слабкість, і йому важко пересуватися. Завтра в суді також намічено процес, а наступного тижня ще один в інших справах", - повідомив він.
Раніше медик із центру "Емпатія" Отар Тоїдзе, який оглядав колишнього президента Грузії в госпіталі міста Горі, також рекомендував йому не брати участі в судових засіданнях.
"У Міхеїла Саакашвілі проблеми зі здоров'ям, тому він потребує тривалого лікування, яке неможливо забезпечити в Грузії", - наголосив лікар.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований. Потім стало відомо, що його перевели до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
- 20 грудня він закликав продовжити протести проти влади Грузії.
- 21 грудня прихильники Міхеїла Саакашвілі оголосили "масове голодування", поки його не звільнять.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.47Продаж 30.87
- Актуальне
- Важливе