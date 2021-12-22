Саакашвілі не буде присутній на суді 22 грудня через проблеми зі здоров'ям, - адвокат

Про це заявив його адвокат Бека Басілая, передає Інтерфакс-Україна.



"Міхеїл Саакашвілі відчуває слабкість, і йому важко пересуватися. Завтра в суді також намічено процес, а наступного тижня ще один в інших справах", - повідомив він.



Раніше медик із центру "Емпатія" Отар Тоїдзе, який оглядав колишнього президента Грузії в госпіталі міста Горі, також рекомендував йому не брати участі в судових засіданнях.



"У Міхеїла Саакашвілі проблеми зі здоров'ям, тому він потребує тривалого лікування, яке неможливо забезпечити в Грузії", - наголосив лікар.

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