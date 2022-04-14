Самоліквідація ОПЗЖ, захист свободи слова, визнання війни з Росією актом геноциду та заборона військової символіки РФ. Підсумки роботи Ради за 14 квітня

Про те, які рішення ухвалив парламент, інформує Еспресо.TV

Фракція "Опозиційна платформа – За життя" призупинила свою діяльність у Парламенті Україні.

Верховна Рада призначила Руслана Стрільця на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Також ВР звернулась до МОК та інших спортивних організацій з проханням усунути від змагань представників Росії та Білорусі, ухвалила заяву про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації під час дії воєнного стану, визнала війну Росії проти України геноцидом української нації.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, загалом сьогодні проголосували 22 закони та постанови. Окрім згаданих вище, також:

створення інституту Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

зарахування грантів від іноземних держав до загального фонду Бюджету

пропозиції Президента щодо закону про державну охорону

спрощення доступу громадян до соціальних послуг під час воєнного стану

право прийняття осіб, з іноземним громадянством до розвідки

механізм позбавлення державних нагород зрадників України

права на відстрочку від мобілізації для учнів та викладачів закладів професійної освіти на рівні з іншими

визначення строків проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства

пропозиції Президента до змін в Кримінальний Кодекс щодо колабораційної діяльність

адміністративна відповідальність за невиконання вимог Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

деталізація порядку здійснення кримінального провадження в умовах введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану

державна реєстрація геномної інформації людини

механізм добору та підготовки прокурорів

реінтеграція та відновлення прав дітей постраждалих від війни

розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей

забезпечення законного представництва дітей під час їх перебування закордоном із працівниками відповідних закладів

заборона символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України

трансформація санаторних шкіл

звільнення від ПДВ трансплантації анатомічних матеріалів.

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