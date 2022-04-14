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Головна Спорт Рада звернулась до МОК та інших спортивних організацій з проханням усунути від змагань представників Росії та Білорусі

Рада звернулась до МОК та інших спортивних організацій з проханням усунути від змагань представників Росії та Білорусі

14 квітня, 2022 четвер
19:40
Спорт Олімпіада-2022 Церемонія закриття

Верховна Рада ухвалила звернення до Міжнародного олімпійського комітету та керівних органів міжнародних спортивних федерацій щодо рекомендації про заборону участі спортсменів Росії та Білорусі у змаганнях та виключення їхніх громадян з керівних органів цих організацій

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що за відповідну постанову проголосували 354 парламентарії.

"7281 - звернення ВР до міжнародних спортивних федерацій з закликом виключення РФ та БР. в цілому 354", - написав Железняк.

Комітет ВР з питань молоді і спорту на засіданні 12 квітня рекомендував схвалити звернення з урахуванням техніко-юридичних правок.

Ухвалення звернення має на меті більш рішучі кроки для зупинення повномасштабного вторгнення в Україну Росії за підтримки Білорусі, яке супроводжується безпрецедентними за своєю жорстокістю воєнними злочинами і злочинами проти людяності – геноцидом українського народу, та необхідності покарання винних.

ВР закликає МОК і керівництво міжнародних спортивних федерацій прийняти рішення про тимчасове, до завершення збройної агресії Росії, зупинення визнання Міжнародним олімпійським комітетом національних олімпійських комітетів Росії та Білорусі; виключити громадян цих країн з МОК.

Також передбачається звернутися до міжнародних спортивних федерацій з ініціативою розглянути питання про тимчасове зупинення членства спортивних федерацій РФ і РБ; виключення громадян Росії та Білорусі з керівних органів федерацій, заборону участі їхніх спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, а також суддів і тренерів; дискваліфікацію спортсменів, які підтримали збройну агресію російської федерації проти України, пожиттєво.

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Росія
Верховна Рада
бойкот
звернення
МОК
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