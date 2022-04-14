Рада звернулась до МОК та інших спортивних організацій з проханням усунути від змагань представників Росії та Білорусі
Верховна Рада ухвалила звернення до Міжнародного олімпійського комітету та керівних органів міжнародних спортивних федерацій щодо рекомендації про заборону участі спортсменів Росії та Білорусі у змаганнях та виключення їхніх громадян з керівних органів цих організацій
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що за відповідну постанову проголосували 354 парламентарії.
"7281 - звернення ВР до міжнародних спортивних федерацій з закликом виключення РФ та БР. в цілому 354", - написав Железняк.
Комітет ВР з питань молоді і спорту на засіданні 12 квітня рекомендував схвалити звернення з урахуванням техніко-юридичних правок.
Ухвалення звернення має на меті більш рішучі кроки для зупинення повномасштабного вторгнення в Україну Росії за підтримки Білорусі, яке супроводжується безпрецедентними за своєю жорстокістю воєнними злочинами і злочинами проти людяності – геноцидом українського народу, та необхідності покарання винних.
ВР закликає МОК і керівництво міжнародних спортивних федерацій прийняти рішення про тимчасове, до завершення збройної агресії Росії, зупинення визнання Міжнародним олімпійським комітетом національних олімпійських комітетів Росії та Білорусі; виключити громадян цих країн з МОК.
Також передбачається звернутися до міжнародних спортивних федерацій з ініціативою розглянути питання про тимчасове зупинення членства спортивних федерацій РФ і РБ; виключення громадян Росії та Білорусі з керівних органів федерацій, заборону участі їхніх спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, а також суддів і тренерів; дискваліфікацію спортсменів, які підтримали збройну агресію російської федерації проти України, пожиттєво.
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