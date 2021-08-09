САП оскаржила домашній арешт Чауса
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду цілодобовий домашній арешт екссудді Миколі Чаусу
Про це повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк в коментарі Укрінформу.
"САП подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Чаусу. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказала вона.
- Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.
- Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
- 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
- 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".
- 4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.
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