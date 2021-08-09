САП оскаржила домашній арешт Чауса

Про це повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк в коментарі Укрінформу.

"САП подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Чаусу. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказала вона.

Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.

Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.

1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.

3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.