Саудівська Аравія відкладає плани щодо нормалізації відносин з Ізраїлем та вступає в контакт з Іраном, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Саудівська Аравія заморожує підтримувані США плани нормалізації відносин з Ізраїлем через ескалацію конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС. Ця ситуація спонукала Саудівську Аравію шукати взаємодії з Іраном з метою запобігти подальшій ескалації насильства в регіоні.

Згідно з повідомленням, наслідний принц Саудівської Аравії вперше отримав телефонний дзвінок від президента Ірану для обговорення ситуації. Інший іранський чиновник повідомив, що розмова отримала підтримку верховного лідера Ірану.

Перед тим, як конфлікт розпочався, Ізраїль і Саудівська Аравія заявляли, що знаходяться на шляху до угоди, яка могла б привести до змін на Близькому Сході. Проте, напад ХАМАСу на Ізраїль і його наслідки, такі як загибель багатьох людей, змусили Саудівську Аравію переглянути свої пріоритети і призупинити переговори.

Саудівський уряд поки не прокоментував цю ситуацію.

США продовжують намагатися знайти способи нормалізувати відносини з Ізраїлем, проте увага зосереджена на рішенні інших важливих питань.

Уряд США взяв на себе завдання засудити напад ХАМАСу, але Саудівська Аравія відмовилась підтримати це заявлення. У заяві країни зазначається, що Саудівська Аравія докладає максимальних зусиль, щоб запобігти ескалації насильства в регіоні.

Країни Перської затоки, включаючи ті, що мають законодавчі відносини з Ізраїлем, серйозно стурбовані можливістю втягнення Ірану в конфлікт. Розрив у поглядах між Саудівською Аравією та Іраном щодо регіону стає все більш очевидним.

Водночас Саудівська Аравія наголошує на своїй постійній підтримці палестинців і неприйнятності будь-яких форм насилля проти цивільного населення. Уряд США заявив, що перебуває в постійному контакті з лідерами Саудівської Аравії і просить їх зміцнити контроль над ХАМАСом для забезпечення припинення нападів і звільнення заручників.

Зокрема, США закликають Саудівську Аравію запобігти втручанню Ірану в конфлікт. Регіон Близького Сходу залишається високо напруженим, а переговори про нормалізацію відносин затримуються через ескалацію насильства.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Згодом армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авіву та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Гази, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що це лише початок.

Уранці суботи, 14 жовтня, ізраїльські військові завдали удару по угрупованню "Хезболла" на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль "Хезболли" після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

Понад 423 тисячі місцевих жителів Гази залишили свої домівки ще до того, як Ізраїль наказав евакуюватися з півночі Гази до південної частини протягом 24 годин.

13 жовтня Ріяд Мансур, представник Палестини в ООН, звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням вживати більше заходів для припинення "злочину проти людяності" Ізраїлю. А 14 жовтня МЗС Йорданії назвав заклик до евакуації з сектора Гази військовим злочином.