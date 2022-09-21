Про це СБУ повідомляє у своєму телеграмі.

СБУ заявляє, що зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій України. Також колаборанти нав'язували місцевим кремлівську пропаганду та закликали вступати до лав псевдодержавних утворень та окупаційних угруповань РФ.

Обидва колаборанти входять до найближчого оточення "голови" окупованого Криму Аксьонова та були призначені на "посади" вже після повномасштабного вторгнення. "Міністри" активно підтримують збройну агресію РФ проти України.

У 2014 році колаборанти, які є місцевими жителями, підтримали захоплення півострова країною-агресором. За це окупаційна влада призначила їх керівниками місцевих "адміністрацій" Совєтського та Роздольненського районів. Згодом майбутній "головний аграрій" півострова Юрій Мигаль отримав призначення у так званій верховній раді Республіки Крим", де очолив один із комітетів.

Наразі зловмисникам оголошено підозру в колабораційній діяльності, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Раніше про підозру повідомили двом колишнім народним депутатам України від Партії регіонів Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, а також так званій міністерці закордонних справ "ДНР" Наталії Ніконоровій.

СБУ також повідомила про підозру колаборанту, який вступив у змову з окупантами й проголосив себе "начальником народної міліції Балаклії":