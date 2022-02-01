СБУ викрила понад 80 агентів та шпигунів у 2021 році
У минулому році СБУ відкрила більше 130 кримінальних проваджень за державну зраду, шпигунство і тероризм
Про це йдеться на сайті Служби безпеки.
"В ході слідчо-оперативних дій, СБУ знешкодила низку ворожих агентурних мереж. За завданням своїх "кураторів", зловмисники проводили розвідувально-підривну діяльність проти державної безпеки України", - пишуть у відомстві.
Зазначається, що достроково припинено повноваження 17 іноземних дипломатів за порушення норм Віденської конвенції про консульські зносини. Зокрема, ініційовано дострокове відкликання 16 дипломатів, а одному - скорочено строк акредитації.
Також викрито більше 50 учасників терористичних угруповань та незаконних збройних формувань ОРДЛО. За даними слідства, вони входили до складу ворожих підрозділів, які брали активну участь в обстрілах позицій українських військ на сході нашої держави.
Крім того, понад 20 агентів російських спецслужб затримано на підготовці та спробах вчинення диверсій для дестабілізації внутрішньо-політичної обстановки в Україні.
За даними української контррозвідки, до 8 років ув’язнення засуджено агента ФСБ РФ, який намагався отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун".
- Нагадаємо, що СБУ опублікувала докази планування терактів у Одесі, які збирався скоїти російський агент.
- Крім того, Служба безпеки України викрила нові факти постачання з Російської Федерації зброї та боєприпасів в ОРДЛО, а також вилучила зразки і, зокрема, міни, від яких гинули місцеві жителі.
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