СБУ виявила близько 100 диверсійних груп і затримала понад 300 колаборантів із початку масштабної агресії РФ проти України

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.



За його словами з початку повномасштабного вторгнення Росії до України було ліквідовано диверсійну групу, що планувала вчинити замах на президента Зеленського та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах України.



Крім того, на Житомирщині правоохоронці нейтралізували групу із 6 росіян, які поширювали російську пропаганду в соцмережах та вели агітаційні бесіди з громадянами.



У Києві Служба безпеки затримала двох мешканців, які хотіли привласнити автомобілі преміумкласу у власника СТО. Машини нібито мали передати на потреби ЗСУ.



Нагадаємо, українські військові відбили атаку російських диверсантів, що видавали себе за евакуйованих цивільних.

Щодо території Волинської області, українська спецслужба заблокувала незаконний збут бронежилетів та касок на $18 тисяч. Їх ввезли в Україну як гуманітарну допомогу.