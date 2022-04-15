СБУ виявила близько 100 диверсійних груп і затримала понад 300 колаборантів із початку масштабної агресії РФ проти України
Служба безпеки України продовжує виявляти помічників ворога й вже готова поділитись основними підрахунками від початку повномасштабного вторгнення Росії до України
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
За його словами з початку повномасштабного вторгнення Росії до України було ліквідовано диверсійну групу, що планувала вчинити замах на президента Зеленського та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах України.
Крім того, на Житомирщині правоохоронці нейтралізували групу із 6 росіян, які поширювали російську пропаганду в соцмережах та вели агітаційні бесіди з громадянами.
У Києві Служба безпеки затримала двох мешканців, які хотіли привласнити автомобілі преміумкласу у власника СТО. Машини нібито мали передати на потреби ЗСУ.
Щодо території Волинської області, українська спецслужба заблокувала незаконний збут бронежилетів та касок на $18 тисяч. Їх ввезли в Україну як гуманітарну допомогу.
- Нагадаємо, українські військові відбили атаку російських диверсантів, що видавали себе за евакуйованих цивільних.
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