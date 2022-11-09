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СБУ знешкодила диверсійну групу ФСБ, яка готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ

9 листопада, 2022 середа
11:15
Суспільство Знешкодження ворожої ДРГ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та нейтралізувала ДРГ, що працювала для вбивства командирів бойових підрозділів Сил спецоперацій ЗСУ

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Орган спеціального призначення нейтралізував диверсійно-розвідувальну групу ФСБ РФ, що діяла на території Сумської та Київської областей.

"Одне з головних завдань ворожих диверсантів полягало в зборі персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їхнього озброєння і військової техніки”, - пише пресслужба СБУ.

Слідство виявило, що ДРГ була організована працівником ФСБ, після повномасштабного вторгнення до її складу завербували мешканця прикордонного району Сумщини.

"Саме він був на прямому зв’язку зі своїм куратором і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації", - мовиться в повідомленні. 

За вказівкою працівника ФСБ до групи був залучений ще один місцевий мешканець, його обрали через прокремлівські погляди. 

"Для збору розвідданих вони "втемну" використовували свої зв’язки на території регіону, а також об’їжджали прикордонну місцевість і спостерігали за підрозділами Сил оборони. Крім того, один з них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до РФ”, - стверджують в СБУ.

При обшуках приміщень, де переховувалися зловмисники, працівники силових структур виявили 2 протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, 2 бойові гранати РГО із запалами й автомат Калашникова зі спорядженим магазином. Також було вилучено техніку із доказами конспіративного листування з представником ФСБ.

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