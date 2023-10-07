У Запорізькій області СБУ знищила російський "Солнцепьок"

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Розвідники Запорізького управління СБУ під час розвідувальної операції зафіксували російську позицію тяжкої вогнеметної системи "Солнцепьок", яку окупанти називають "гордістю" російського військово-промислового комплексу. Саме ця система мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку, зазначено у повідомленні.

"Завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ТОС-1А "Солнцепьок" було знищено разом із екіпажем та повним боєкомплектом", - заявила СБУ.

Зазначено що вогнеметну систему уразили за допомогою ракети HIMARS.