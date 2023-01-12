Селфі - це історичний документ: розграбований окупантами Херсонський музей просить надсилати світлини експонатів, зроблені до війни
Херсонський художній музей на День музейних селфі просить відвідувачів надсилати фото, зроблені до початку повномасштабного вторгнення, оскільки багато експонатів були вивезені окупантами
Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
У повідомленні сказано, що у третю середу січня у світі відзначається День музейних селфі, коли можна безплатно прийти до будь-якого музею та сфотографуватися з улюбленим експонатом, проте цьогоріч заклад не може провести цю подію, оскільки багато експонатів були вивезені окупантами, а будівля знаходиться на реставрації.
Заклад пропонує відвідувачам надсилати фото з минулих років, аби підтримати Херсонський художній музей.
"Ваші селфі, зроблені в музеї до початку повномасштабної війни, до окупації Херсона, є історичними документами. Поділиться ними з музеєм і всім світом!", - йдеться у повідомленні.
За умовами участі, 18 січня треба запостити у соцмережах (Facebook, Instagram, Twitter) старі фото з музею з хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks. Заклад, своєю чергою, обіцяє зібрати всі фото на офіційних сторінках музею.
Також у повідомленні зазначається, що символ Museum Selfie Day від Херсонського художнього музею - бюст молодої дівчини флорентійського скульптора Еміліо Фіаскі - також був вивезений окупантами під виглядом "евакуації".
- Окупанти з 31 жовтня по 3 листопада під виглядом "евакуації" розграбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.
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