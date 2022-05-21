Сербський політолог висловився, що НАТО має нести відповідальність за війну в Україні. Росія просуває псевдоексперта
Центр протидії дезінформації виявив ще одного псевдоексперта, який ширить пропаганду Кремля. Сербський політолог Джордже Вукадіновіч розповідає в іноземному інфопросторі про відповідальність НАТО за війну в Україні
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Днями пропаганда РФ поширила коментар Д. Вукадіновіча, в якому експерт заявив, що НАТО "має понести відповідальність за війну" в Україні. Також сербський політолог закликає населення своєї країни обрати рішучу позицію щодо українського конфлікту та засудити запровадження санкцій проти Росії", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що Вукадіновіч вже понад 8 років просуває кремлівську пропаганду в західному інформаційному просторі. Зафіксовано, що він повідомляє про важливість Росії для світу, мовляв, вона важливіша за ЄС, тому РФ має створити власну "міжнародну коаліцію" для боротьби із Заходом.
- 16 травня видання The National Interest опублікувало матеріал Пола Пілара "Чим може завершитися холодна війна з Росією?", у якому псевдоексперт із розвідки США закликає "не принижувати" РФ санкціями, адже це може "загрожувати" країнам Заходу газовою пасткою.
- Раніше ЗМІ Росії звинувачували Захід у "спробі вивезення з України продовольств та культурних цінностей" та заявляли про "репресії", які Київ начебто влаштовує проти "незгодних з режимом".
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