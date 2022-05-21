Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Днями пропаганда РФ поширила коментар Д. Вукадіновіча, в якому експерт заявив, що НАТО "має понести відповідальність за війну" в Україні. Також сербський політолог закликає населення своєї країни обрати рішучу позицію щодо українського конфлікту та засудити запровадження санкцій проти Росії", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що Вукадіновіч вже понад 8 років просуває кремлівську пропаганду в західному інформаційному просторі. Зафіксовано, що він повідомляє про важливість Росії для світу, мовляв, вона важливіша за ЄС, тому РФ має створити власну "міжнародну коаліцію" для боротьби із Заходом.

16 травня видання The National Interest опублікувало матеріал Пола Пілара "Чим може завершитися холодна війна з Росією?", у якому псевдоексперт із розвідки США закликає "не принижувати" РФ санкціями, адже це може "загрожувати" країнам Заходу газовою пасткою.

Раніше ЗМІ Росії звинувачували Захід у "спробі вивезення з України продовольств та культурних цінностей" та заявляли про "репресії", які Київ начебто влаштовує проти "незгодних з режимом".

"США бояться надавати Києву важку зброю", а "продовольча криза почалася ще до війни": РФ продовжує поширювати фейки

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