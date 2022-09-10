Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Повідомляється, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат, через що проводять заходи відновлення боєздатності підрозділів 1-го армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів.

"За наявною інформацією, залишки особового складу від так званого батальйону спеціального призначення "хан" переведено до 9-го полку морської піхоти", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, російське керівництво намагається вербувати "добровольців" серед відставних військових у Киргизькій республіці. Це пов'язано із збільшенням кількості самоскалічень серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення.

У Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів, через це фіксуються нові підрозділи окупантів, які погано орієнтуються у місті.

У Новій Каховці загарбники посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ Росії, а саме: перевіряють мобільні пристрої, шукають громадян, які допомагають ЗСУ.

Українські військові успішно відбили наступальні дії в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Також продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

"Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що за 10 вересня, в результаті вогневого впливу артилерії, українські військові завдали ураження по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі.

Станом на 10 вересня військові пропагандисти РФ повідомляють, що російські окупанти залишили Ізюм.

10 вересня українські військові зайшли до Куп'янська на Харківщині.

Також 10 вересня ввечері стало відомо, що українські захисники перебувають на околицях Лисичанська Луганської області, а загарбники масово залишають населений пункт.