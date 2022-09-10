Серед особового складу окупантів, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень, - Генштаб
Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів, через те, що кількість самоскалічень серед складу, який прибув на підсилення - зростає
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Повідомляється, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат, через що проводять заходи відновлення боєздатності підрозділів 1-го армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів.
"За наявною інформацією, залишки особового складу від так званого батальйону спеціального призначення "хан" переведено до 9-го полку морської піхоти", - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, російське керівництво намагається вербувати "добровольців" серед відставних військових у Киргизькій республіці. Це пов'язано із збільшенням кількості самоскалічень серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення.
У Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів, через це фіксуються нові підрозділи окупантів, які погано орієнтуються у місті.
У Новій Каховці загарбники посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ Росії, а саме: перевіряють мобільні пристрої, шукають громадян, які допомагають ЗСУ.
Українські військові успішно відбили наступальні дії в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.
Також продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.
"Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що за 10 вересня, в результаті вогневого впливу артилерії, українські військові завдали ураження по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі.
- Станом на 10 вересня військові пропагандисти РФ повідомляють, що російські окупанти залишили Ізюм.
- 10 вересня українські військові зайшли до Куп'янська на Харківщині.
- Також 10 вересня ввечері стало відомо, що українські захисники перебувають на околицях Лисичанська Луганської області, а загарбники масово залишають населений пункт.
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