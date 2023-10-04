"Шахтар" обіграв "Антверпен" у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Шахтаря" U-19 з рахунком 2:1: Голи у ворота однолітків з "Антверпена" забили Антон Глущенко та Антон Демченко.

За підсумками другого туру у "Шахтаря" третє з місце з 3 балами. Проте стільки ж балів у "Порту" та "Барселони", які зіграють між собою о 17:00.

Юнацька Ліга УЄФА

2-й тур

4 жовтня

"Антверпен" U-19 (Бельгія) - "Шахтар" U-19 (Україна) 1:2

Голи: Делапорте, 14 - Глущенко, 18 (пен.), Демченко, 73