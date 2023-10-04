"Шахтар" обіграв "Антверпен" у юнацькій Лізі УЄФА
У 2-му турі групового етапу юнацької Ліги УЄФА донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Антверпен"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Шахтаря" U-19 з рахунком 2:1: Голи у ворота однолітків з "Антверпена" забили Антон Глущенко та Антон Демченко.
За підсумками другого туру у "Шахтаря" третє з місце з 3 балами. Проте стільки ж балів у "Порту" та "Барселони", які зіграють між собою о 17:00.
Юнацька Ліга УЄФА
2-й тур
4 жовтня
"Антверпен" U-19 (Бельгія) - "Шахтар" U-19 (Україна) 1:2
Голи: Делапорте, 14 - Глущенко, 18 (пен.), Демченко, 73
- У вівторок, 5 вересня, відбулося жеребкування стартового раунду юнацької Ліги УЄФА.
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