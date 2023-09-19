"Шахтар" - "Порту": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 19 вересня, "Шахтар" грає у Гамбурзі з португальським "Порту" у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" зіграє з "Порту" в Гамбурзі, де у нинішньому сезоні прийматиме суперників у Лізі чемпіонів. Матч розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.
Крім португальців, суперниками чемпіонів України по групі H будуть бельгійський "Антверпен" та іспанська "Барселона".
Ліга чемпіонів
1-й тур
Група H
"Шахтар" (Україна) - "Порту" (Португалія)
19 вересня
Гамбург, Німеччина, "Фолькспаркштадіон"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 31 серпня у Монако відбулось жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2023/24.
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