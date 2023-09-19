"Шахтар" - "Порту": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" зіграє з "Порту" в Гамбурзі, де у нинішньому сезоні прийматиме суперників у Лізі чемпіонів. Матч розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.

Крім португальців, суперниками чемпіонів України по групі H будуть бельгійський "Антверпен" та іспанська "Барселона".

Ліга чемпіонів

1-й тур

Група H

"Шахтар" (Україна) - "Порту" (Португалія)

19 вересня

Гамбург, Німеччина, "Фолькспаркштадіон"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo