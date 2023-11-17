Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила, що Айова стала 33-м штатом, який визнав Голодомор 1932–1933 років актом геноциду українського народу
Про це Маркарова повідомила у facebook.
"Штат Айова видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору та став 33-ім штатом США і восьмим штатом консульського округу України в Чикаго, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні", - зазначила вона.
Посолка подякувала губернаторці штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною, генконсулу України в Чикаго Сергію Коледову та українській громаді за їхню роботу з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору.
Крім того, Макарова запросила усіх охочих доєднатись до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору. Вона відбудеться 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні.
- Раніше у жовтні Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор геноцидом українського народу.
- До країн і організацій, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, також відносяться: Італія, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Вельс, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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