Про це Петро Порошенко сказав в ефірі американського телеканалу MSNBC.

Порошенко нагадав, що вже майже 6 місяців українці з допомогою західних партнерів стримують російську агресію і рятують світ.

"Ми однозначно зламали сценарій Путіна ліквідувати Україну за 3 чи 4 дні. Буквально недавно я перебував у Донецькому регіоні, де був у Слов’янську, Краматорську, які й сьогодні перебувають під жорсткими обстрілами з боку російської артилерії. Проте сміливість наших солдатів є унікальною", – наголосив Порошенко.

"Зі свого боку ми передали їм бронемашини. І от у цьому контексті я хотів би передати слова наших військових адресовані американським партнерам. Вони кажуть вам "дякуємо". Ми ведемо спільну боротьбу заради демократії, заради свободи, і звісно ми боремося разом за наші спільні цінності. Всі ці майже 6 місяців ми, українці, разом з партнерами, рятуємо світ", – зазначив п’ятий президент.

Він також зауважив, що вибухи на російській авіабазі в Криму мали ефективні наслідки.

"Пояснення дуже просте: російські військові буквально перейшли у режим самознищення. І все це є черговим свідчення міфу російської пропаганди про непереможність російської армії. Як і потужність російської системи протиповітряної оборони. Що більше знищення ми завдамо російським військам, то більш безпечним буде цей світ", – переконаний Порошенко.

Порошенко також озвучив меседж українців до американських партнерів: "Для перемоги ми потребуємо трьох речей – зброя, зброя і ще раз зброя. Це, до речі, саме те, що просили передати вам наші солдати. Ми дуже вдячні за те, що отримуємо і Himars, і М777. Наші солдати демонструють, наскільки ефективно вони використовують ці системи. Ми маємо посилити санкції та ембарго проти Росії та ізоляцію Путіна. Допоможіть нам зупинити Путіна тут, в Україні, адже ціна, яку заплатить світ, якщо ми його не зупинимо, буде набагато більшою. Йдеться не лише про допомогу власне Україні, це ваша інвестиція у вашу власну безпеку".

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