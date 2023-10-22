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OPINION

Що робити українцям в умовах девальвації долара?

Сергій Лямець
22 жовтня, 2023 неділя
18:04
Погляд на фото Сергій Лямець

Інфляція в Україні потворно велетенська. Не лише тому, що корона та війна, а і через розбалансовану економіку, цілком зав'язану на імпорт

З 2020 по 2023 рік долар втратив приблизно 17% вартості. Лише три роки, сповнені коронавірусом та війною, — і вже втратили одну п'яту частину заощаджень.

Якої кількості українців це стосується? Гадаю, що мільйонів. За даними НБУ, що навів пан Богдан Данилишин, на руках в населення України знаходиться еквівалент 116 млрд доларів. Переважно, це заощадження у доларах США, що люди тримають "під матрацами" (копірайт Ющенка).

Тримати долари/євро/франки, звісно, — трохи краща ідея, ніж тримати гривню, яка втрачає у вартості добрі 50% на рік. Але лише трохи краща.

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З одного боку, раз на кілька років відбувається девальвація, яка встановлює новий курс. Десь рік після того власники доларів відчувають, що вони таким філософом Сковородою, якого світ ловив, та не впіймав.

З іншого боку, вже дуже скоро вони розуміють, що світ таки не пальцем роблений. Бо за умов фіксованого курсу, разом із гривнею знецінюються доларові заощадження. Якщо ви плануєте міняти долари та купувати щось за гривню, то ось тут світ вас і впіймав.

Інфляція в Україні потворно велетенська. Не лише тому, що корона та війна, а і через розбалансовану економіку, цілком зав'язану на імпорт. Регулювати ціни у такій економіці неможливо, особливо якщо ніхто не хоче.

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Розрахунки інфляції від Держкомстату відверто брешуть. Лише за часи коронавірусу ціни у супермаркетах стрибнули майже у 1,5 раза чи навіть вище. Під час війни, ціни зросли у рази. Згадайте, як подорожчали одяг, ліки та будівельні матеріали. Усе це — у доларовому еквіваленті.

Виходить, що в Україні долар знецінюється навіть швидше, ніж у США. Ми нібито маємо на руках дещо краще за гривню, але те щастя не працює. Лишається чекати на чергову девальвацію, і в той же день бігти купувати буряк на всі.

Що робити, як вам не потрібно стільки буряків? Філософське питання. Треба інвестувати, аби гроші працювали.

Найкраще — у свій бізнес. Якщо не хочете/не вмієте/не ваше — пасивні інвестиції. Звісно, в Україні то здебільшого нерухомість, земля, авто в оренду чи щось таке інше, дуже близьке до тіла. Якщо хочете більш цивілізовано, то це гривневі або валютні державні облігації. Або, якщо сума є більшою, можна потроху вивчати ETF та таке інше. Воно, звісно, доведеться "світити" гроші та декларувати, а ще брати на себе ризики світових фінансових ринків. Але якою є альтернатива? Вірно, мінус 17% за три роки.

Джерело

Про автора: Сергій Лямець, журналіст, блогер, колишній головний редактор "Економічної правди".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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