Щоб показати серйозні наміри Заходу, у перемовинах з Росією першим питанням має бути "Північний потік-2", - Вітренко
Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що у переговорах Заходу із Російською Федерацією пріоритетним питанням має бути блокування газопроводу "Північний потік-2" як реакція на агресію РФ
Про це Вітренко сказав у коментарі CNBC.
"Якщо хтось хоче обговорити подальші дії, якщо агресія з російської сторони продовжуватиметься, вони (представники західних країн, - ред.) мають говорити про "Північний потік-1". Тому я не кажу, що "Північний потік-2" - це єдине, що має бути на порядку денному, але це має бути першим лише для того, щоб показати, що Захід налаштований серйозно", - сказав Вітренко.
Голова Нафтогазу зазначив, що на випадок, коли Росія здійснить нове вторгнення в Україну, повинні бути готові нові санкції. Зокрема, свою тверду позицію президенту РФ Володимиру Путіну варто показати через санкції проти "Північного потоку-2". Росія, на думку Вітренка, у перемовинах розуміє лише сильну позицію. Саме тому це питання потрібно підіймати на переговорах, що зараз тривають.
"Дуже важко зрозуміти, як це питання (газопроводу, - ред.) може пройти непоміченим чи не мати жодних наслідків. Це те, що має бути на першому місці. Потрібно накласти санкції проти "Північного потоку-2", показавши Путіну тверду позицію", - зазначив Вітренко.
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