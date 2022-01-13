Щоб показати серйозні наміри Заходу, у перемовинах з Росією першим питанням має бути "Північний потік-2", - Вітренко

Про це Вітренко сказав у коментарі CNBC.

"Якщо хтось хоче обговорити подальші дії, якщо агресія з російської сторони продовжуватиметься, вони (представники західних країн, - ред.) мають говорити про "Північний потік-1". Тому я не кажу, що "Північний потік-2" - це єдине, що має бути на порядку денному, але це має бути першим лише для того, щоб показати, що Захід налаштований серйозно", - сказав Вітренко.

Голова Нафтогазу зазначив, що на випадок, коли Росія здійснить нове вторгнення в Україну, повинні бути готові нові санкції. Зокрема, свою тверду позицію президенту РФ Володимиру Путіну варто показати через санкції проти "Північного потоку-2". Росія, на думку Вітренка, у перемовинах розуміє лише сильну позицію. Саме тому це питання потрібно підіймати на переговорах, що зараз тривають.

"Дуже важко зрозуміти, як це питання (газопроводу, - ред.) може пройти непоміченим чи не мати жодних наслідків. Це те, що має бути на першому місці. Потрібно накласти санкції проти "Північного потоку-2", показавши Путіну тверду позицію", - зазначив Вітренко.



Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".

12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.

В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.



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