Щоб врятувати життя українців: Подоляк заявив, що готовий провести переговори з РФ у Маріуполі
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про готовність провести переговори з РФ у Маріуполі
Про це Подоляк написав у своєму Twitter-і.
За словами Подоляка, він готовий на спецраунд переговорів у Маріуполі, адже це може врятувати життя українців, які перебувають там.
"Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Віч-на-віч. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - написав Михайло Подоляк.
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