Щоб врятувати життя українців: Подоляк заявив, що готовий провести переговори з РФ у Маріуполі

Про це Подоляк написав у своєму Twitter-і.



За словами Подоляка, він готовий на спецраунд переговорів у Маріуполі, адже це може врятувати життя українців, які перебувають там.



"Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Віч-на-віч. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - написав Михайло Подоляк.

20 квітня Михайло Подоляк заявив, що юридичні підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України.

В "Азові" заявили, що вони не мають наміру здаватись у полон, віддавати зброю, залишати мирних мешканців та тіла убитих у Маріуполі.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що сьогодні, 20 квітня, через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню у Маріуполі для забезпечення евакуації населення.

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