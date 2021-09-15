"Шериф" - "Шахтар": букмекери дали кінцевий прогноз на матч "гірників" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери переконані, що саме "Шахтар" є явним фаворитом матчу. На перемогу "гірників" діє коефіцієнт 2,05. Нічия прогнозується у 3,40. Виграш "Шерифа" - 4,28.

Матч "Шериф" - "Шахтар" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 15 вересня, початок о 19:45. Транслюватиме матч Megogo.



У групі зі "Шахтарем" і "Шерифом" в цій Лізі чемпіонів також виступають "Інтер" та "Реал".



Ліга чемпіонів



1-й тур



15 вересня



"Шериф" (Молдова) - "Шахтар" (Україна)



Початок о 19:45



Пряма трансляція на Megogo

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