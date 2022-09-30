Шлях України до НАТО буде коротшим і цікавішим, ніж у Швеції та Фінляндії, - Подоляк
Радник глави Офісу президента переконаний, що Альянс погодиться на пришвидшену процедуру вступу для України
Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Радник очільника ОПУ впевнений, що шлях України до НАТО буде "коротшим і цікавішим", ніж у Швеції та Фінляндії.
На думку Подоляка, НАТО має бути зацікавленим у членстві України, бо вона має унікальний досвід участі у "війні великої інтенсивності сучасного типу".
"З точки зору війни Росія вже розуміє, що вона програє. І це буде важливим важелем. Мені видається, що як тільки Україна ставить крапку у війні, звільнює свої території, от в цей момент, через день, Україна уже буде, напевно, в НАТО", – сказав Подоляк.
Він заявив, що до підписання президентом Зеленським заявки з НАТО "відбувалися консультації на рівні та експертів, і перших осіб держави й блоку НАТО".
"Україна йде нетрадиційно. Україна говорить, що можна брати на себе відповідальність і можна перестрибнути відразу через декілька сходинок для того, щоб отримати результат. І НАТО погодиться на це, тому що сьогодні не до формальних правил", – сказав Подоляк.
- 30 вересня Україна підписала заявку на пришвидшений вступ до НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс буде підтримувати Україну у звільненні всіх окупованих Росією територій.
- 30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.
- Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.
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