Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Радник очільника ОПУ впевнений, що шлях України до НАТО буде "коротшим і цікавішим", ніж у Швеції та Фінляндії.

На думку Подоляка, НАТО має бути зацікавленим у членстві України, бо вона має унікальний досвід участі у "війні великої інтенсивності сучасного типу".

"З точки зору війни Росія вже розуміє, що вона програє. І це буде важливим важелем. Мені видається, що як тільки Україна ставить крапку у війні, звільнює свої території, от в цей момент, через день, Україна уже буде, напевно, в НАТО", – сказав Подоляк.

Він заявив, що до підписання президентом Зеленським заявки з НАТО "відбувалися консультації на рівні та експертів, і перших осіб держави й блоку НАТО".

"Україна йде нетрадиційно. Україна говорить, що можна брати на себе відповідальність і можна перестрибнути відразу через декілька сходинок для того, щоб отримати результат. І НАТО погодиться на це, тому що сьогодні не до формальних правил", – сказав Подоляк.

30 вересня Україна підписала заявку на пришвидшений вступ до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс буде підтримувати Україну у звільненні всіх окупованих Росією територій.

30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.