Шмигаль обговорив із головою представництва ЄС запуск програми відновлення України та підготовку до зими

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Обговорили подальшу співпрацю, зокрема європейську ініціативу Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро. Робимо все необхідне для успішного запуску програми", - написав очільник уряду.



Також сторони скоординували підготовку до зими.

Шмигаль подякував ЄС за підтримку під час минулого опалювального сезону і зазначив, що Україна разом із партнерами працює над посиленням захисту неба.

Довідка: Ukrainian Facility – це програма, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро на відновлення. Пропозиція щодо її створення надійшла у червні, напередодні конференції в Лондоні.

Фонд є особливим інструментом, який працюватиме під керівництвом Єврокомісії та має на меті надання короткострокового та середньострокового фінансування для вирішення потреб України у відновленні та реконструкції у період із 2024 по 2027 рік. Створення такого інструменту забезпечує стабільне та передбачуване фінансування, що має позитивний вплив на макрофінансову стабільність країни.

Крім того, ресурси, які будуть надаватися через Ukrainian Facility, сприятимуть реалізації важливих реформ для швидкого вступу країни до ЄС, здійснення переходу до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки. Для старту програми уряд має підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни (Ukraine Plan).

Лондонська конференція з відновлення

21-22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Найбільшу частку фінансової допомоги Україні взяв на себе Євросоюз, який планує виділити Україні €50 мільярдів у вигляді грантів і кредитів. Підтримка розрахована на найближчі чотири роки.

З-поміж окремих країн найбільше долучились Велика Британія та США. 21 червня Лондон оголосив "історичний пакет фінансової підтримки для України" на суму $3 млрд, яку буде надано впродовж трьох років. У Вашингтоні запевнили, що нададуть Україні $1,3 млрд. Кошти спрямують, зокрема, на відновлення енергосистеми, інфраструктури та на допомогу підприємствам.

Також про суттєву допомогу запевнили й інші держави. ФРН обіцяла надати Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році. Уряд Іспанії зобов'язався виділити на відновлення і реконструкцію України понад 250 млн євро. Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Також уряд України підписав меморандум з Європейським інвестиційним банком про співпрацю в проєктах відновлення України, який передбачає виділення €840 млн.

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