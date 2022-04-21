Шмигаль розповів, про що домовився під час візиту до США
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з міністром фінансів США Джанет Єллен питання збільшення фінансової підтримки України та необхідність посилення санкційного тиску проти Росії
Про це він заявив у Telegram.
"Зброя, фінанси та санкції. Головні теми нашого візиту у Вашингтон. З Міністеркою фінансів США Джанет Єллен обговорили питання збільшення фінансової підтримки України та необхідність посилення санкційного тиску проти Росії", – йдеться в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що квітень буде важким місяцем для українського бюджету, а тому Україна потребує підтримки від союзників уже зараз. 500 млн доларів для українського бюджету, які виділяють США, безумовно стануть вагомою підтримкою.
Український прем'єр також обговорив з Єллен питання наповнення створеного українським урядом U24RecoveryFund. Це той Фонд допоможе акумулювати кошти, щоб продовжувати фінансувати українську армію, всі соціальні зобов’язання, відновлення економіки та інфраструктури.
Крім цього, на зустрічі у США обговорити нові санкції проти Росії, нафтове ембарго та зупинку банківської системи РФ.
"Російські банки шукають способи обійти санкційні політики, а тому ми домовилися спільно закривати будь-які лазівки для них. Російська банківська система має бути відрізана від світу", – додав Шмигаль.
- 21 квітня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів.
- Пізніше у Пентагоні розповіли про вміст нового пакету військової допомоги.
- Також США забороняють заходити у свої порти морським суднам, пов'язаним з Росією.
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