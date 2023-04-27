Про це Шмигаль повідомив у телеграмі.

Він зазначив, що розповів Папі, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала Росія."Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру – це формула президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", – написав Шмигаль.

Прем'єр додав, що подякував Папі за гуманітарну допомогу, а також за лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. Також Шмигаль передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.

"Запросив Папу Франциска в Україну. Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", - написав Шмигаль.