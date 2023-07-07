Шойгу випадково визнав побори, приниження та відтік кваліфікованих кадрів з армії РФ
Міноборони РФ визнало, що командири грабують солдатів і це система ,яка призводить до зниження морально-психологічного стану особового складу та дострокового звільнення зі служби
Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту "Про статус військовослужбовця", ініційованому військовим відомством після заколоту Пригожина, інформує телеграм-канал "Можем обяснить".
Підлеглі Шойгу визнають, що в армії відбуваються систематичні грошові побори, недотримання прав військовослужбовців, залучення їх до роботи в неурочний час та інші зловживання.
З записки випливає, що (попри різке зростання витрат на армію) грошей все одно не вистачає, командири віддають накази "без визначення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення" – тому, наприклад, ремонт та заміна техніки та зброї проводяться за рахунок солдатів. Як наслідок – "зниження морально-політичного та психологічного стану особового складу" та дострокове звільнення зі служби.
Міноборони демонструє готовність щось виправити хоча б на папері (у статуті), заборонивши командиру вимагати те, на що не виділено грошей.
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