Штурмував Бахмут: полоненого бойовика спецпідрозділу "Шторм" засудили до 15 років
Військовий окупаційних угруповань Росії, який воював проти Сил оборони на східному фронті, отримав 15 років позбавлення волі
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що бойовиком виявився 41-річний житель тимчасово окупованого Донецька, який мав прокремлівські погляди й підтримував збройну агресію Росії.
У грудні 2022 року фігурант добровільно приєднався до "народної міліції "ДНР", яка контролюється РФ, а потім його призначили стрільцем у складі спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу ворога.
Після початку повномасштабного вторгнення він допомагав облаштовувати фортифікаційні споруди та вогневих позицій недалеко від залізничного вокзалу в Іловайську.
Також зловмисник кілька разів брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі міста Бахмут Донецької області. Під час одного з таких боїв у травні 2023 року зловмисник потрапив у полон.
Суд визнав бойовика винним за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану, та участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях, а також призначив 15 років тюремного ув’язнення.
- 29 червня вирок отримав бойовик "ДНР", який намагався потрапити до лав одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов". Він проведе за ґратами 8 років.
- 7 липня суд призначив 10 років позбавлення волі бойовику "ЛНР", який стежив за розміщенням і пересуванням ЗСУ, зокрема в Бахмутському районі.
- 8 липня Служба безпеки України затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який переховувався від правосуддя.
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