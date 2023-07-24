Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що бойовиком виявився 41-річний житель тимчасово окупованого Донецька, який мав прокремлівські погляди й підтримував збройну агресію Росії.

У грудні 2022 року фігурант добровільно приєднався до "народної міліції "ДНР", яка контролюється РФ, а потім його призначили стрільцем у складі спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу ворога.

Після початку повномасштабного вторгнення він допомагав облаштовувати фортифікаційні споруди та вогневих позицій недалеко від залізничного вокзалу в Іловайську.

Також зловмисник кілька разів брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі міста Бахмут Донецької області. Під час одного з таких боїв у травні 2023 року зловмисник потрапив у полон.

Суд визнав бойовика винним за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану, та участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях, а також призначив 15 років тюремного ув’язнення.