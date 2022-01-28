Швейцарський топ-клуб домовився про трансфер 21-річного форварда "Динамо"

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.



За інформацією джерела, "Базель" виграв гонку за форварда в італійської "Сампдорії". Трансфер знаходиться на останній стадії і залишилось закрити останні деталі. Хоч клуб з Апеннін і досі сподівається перехопити Супрягу в останню мить.

21-річний Владислав Супряга у цьому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голи не забивав. Transfermarkt оцінює українця у 4 млн євро.



Після 18 турів "Базель" йде другим у чемпіонаті Швейцарії, команда виграла групу Ліги Конференцій з "Карабахом", "Омонією" та "Кайратом" і зіграє в плей-офф.