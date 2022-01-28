Швейцарський топ-клуб домовився про трансфер 21-річного форварда "Динамо"
Швейцарський "Базель" домовився про перехід нападника "Динамо" Владислава Супряги в їхній клуб
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, "Базель" виграв гонку за форварда в італійської "Сампдорії". Трансфер знаходиться на останній стадії і залишилось закрити останні деталі. Хоч клуб з Апеннін і досі сподівається перехопити Супрягу в останню мить.
21-річний Владислав Супряга у цьому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голи не забивав. Transfermarkt оцінює українця у 4 млн євро.
Після 18 турів "Базель" йде другим у чемпіонаті Швейцарії, команда виграла групу Ліги Конференцій з "Карабахом", "Омонією" та "Кайратом" і зіграє в плей-офф.
- 7 липня повідомлялось, що італійська "Дженоа" готова заплатити за Супрягу 9 млн євро.
- 3 грудня стало відомо, що румунський "Клуж" збирається підписати нападника "Динамо" Владислава Супрягу у зимове трансферне вікно.
- 27 січня "Динамо" відмовилось продавати захисника Олександра Сироту в швейцарський "Базель".
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