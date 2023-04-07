Сі Цзіньпін хоче використати Макрона, щоб запобігти зближенню Європи зі США, – аналітики
Лідер Китаю Сі Цзіньпін надзвичайно привітно зустрів президента Франції Емманюеля Макрона, що може свідчити про намір Пекіна використати його для протидії США
Таку думку агентству Reuters висловили аналітики.
ЗМІ зазначає, що Сі Цзіньпін і Макрон зустрілись 7 квітня за чашкою чаю у колишній резиденції батька китайського лідера в місті Гуанчжоу. Це була неформальна зустріч політиків після офіційних перемовин 6 квітня.
"Усі зовнішньополітичні дії Китаю мають на задньому плані американсько-китайські відносини... тому працювати з будь-якою країною, особливо середніми чи великими державами, як-от Франція, — це те, що вони намагатимуться зробити, щоби протистояти США", — сказав професор китаєзнавства та зовнішньої політики Денверського університету Чжао Суйшен.
Ноа Баркін, аналітик із Rhodium Group, своєю чергою зазначив, що головна мета Китаю полягає в тому, щоби запобігти зближенню Європи зі Сполученими Штатами.
"У цьому сенсі Макрон є, мабуть, найважливішим партнером Пекіна в Європі", - сказав він.
Видання зазначає, що президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка була з Макроном у Пекіні, Сі не приділяв такої уваги. Її не запросили на частину заходів у межах візиту, на них був лише Макрон.
- Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном 6 квітня у Пекіні закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України.
- Також Сі сказав, що зателефонує президентові України Володимиру Зеленському, коли прийде час.
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