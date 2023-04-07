Таку думку агентству Reuters висловили аналітики.

ЗМІ зазначає, що Сі Цзіньпін і Макрон зустрілись 7 квітня за чашкою чаю у колишній резиденції батька китайського лідера в місті Гуанчжоу. Це була неформальна зустріч політиків після офіційних перемовин 6 квітня.

"Усі зовнішньополітичні дії Китаю мають на задньому плані американсько-китайські відносини... тому працювати з будь-якою країною, особливо середніми чи великими державами, як-от Франція, — це те, що вони намагатимуться зробити, щоби протистояти США", — сказав професор китаєзнавства та зовнішньої політики Денверського університету Чжао Суйшен.

Ноа Баркін, аналітик із Rhodium Group, своєю чергою зазначив, що головна мета Китаю полягає в тому, щоби запобігти зближенню Європи зі Сполученими Штатами.

"У цьому сенсі Макрон є, мабуть, найважливішим партнером Пекіна в Європі", - сказав він.

Видання зазначає, що президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка була з Макроном у Пекіні, Сі не приділяв такої уваги. Її не запросили на частину заходів у межах візиту, на них був лише Макрон.