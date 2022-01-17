Сі Цзіньпін закликав країни світу відмовитися від "менталітету холодної війни" та конфронтації
Лідер КНР Сі Цзіньпін попередив країни світу про "катастрофічні наслідки" у разі конфронтації та закликав міжнародну спільноту до солідарності
Про це він заявив на відкритті Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який через пандемію цього року знову проходить у віртуальному форматі, повідомляє CNBC.
Лідер КНР закликав країни відійти від "менталітету холодної війни", підкресливши, що історія неоднооразово показувала, що конфронтація має лише катастрофічні наслідки.
"Історія знову і знову доводить, що протистояння не вирішує проблеми. Це тягне за собою лише катастрофічні наслідки. Протекціонізм і односторонність не можуть захистити нікого. Зрештою, вони завдають шкоди іншим, а також власним інтересам. Ще гіршими є практики гегемонії та знущань, які суперечать плину історії", - заявив Сі Цзіньпін.
Він підкреслив, що "правильним шляхом для людства є мирний розвиток і взаємовигідне співробітництво".
Зазначимо, його заява прозвучала на тлі напруження у відносинах між США та Китаєм через Тайвань, а також загрози вторгнення Росії в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.05
Купівля 28.05Продаж 28.35
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.37
- Актуальне
- Важливе