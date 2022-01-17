Сі Цзіньпін закликав країни світу відмовитися від "менталітету холодної війни" та конфронтації

Про це він заявив на відкритті Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який через пандемію цього року знову проходить у віртуальному форматі, повідомляє CNBC.



Лідер КНР закликав країни відійти від "менталітету холодної війни", підкресливши, що історія неоднооразово показувала, що конфронтація має лише катастрофічні наслідки.



"Історія знову і знову доводить, що протистояння не вирішує проблеми. Це тягне за собою лише катастрофічні наслідки. Протекціонізм і односторонність не можуть захистити нікого. Зрештою, вони завдають шкоди іншим, а також власним інтересам. Ще гіршими є практики гегемонії та знущань, які суперечать плину історії", - заявив Сі Цзіньпін.



Він підкреслив, що "правильним шляхом для людства є мирний розвиток і взаємовигідне співробітництво".



Зазначимо, його заява прозвучала на тлі напруження у відносинах між США та Китаєм через Тайвань, а також загрози вторгнення Росії в Україну.

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