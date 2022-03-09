Сила ЗСУ та санкції проти РФ: політолог назвав сильні сторони України на переговорах Кулеби й Лаврова

"Столтенберг сьогодні заявив, якщо буде завдана шкода зі сторони РФ конвоям НАТО, які заїжджають в Україну, то фактично НАТО може вступити у війну", – сказав Клочок в етері Espreso.TV.

Політолог додав: "По-перше, на перемовинах нашою сильною позицією є те, що окупантам не вдалось просунутись у великі українські міста. Два тижні війни показали, що ЗСУ це не хлопчики на прогулянці, а професійні військові. По-друге, це санкційна політика. Вчора росіяни порахували, що проти Росії уже введено 5530 санкцій, це ще не враховано санкції, які були протягом цієї доби. Крім того, перевагою є переосмислення війни в російському істеблішменті через санкційну політику. По-третє, це заява Столтенберг про можливий вступ у війну, якщо РФ завдасть шкоду конвоям НАТО в Україні".

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Нагадаємо, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини (Мевлют Чавушоглу), України (Дмитро Кулеба) та Росії (Сергій Лавров).

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