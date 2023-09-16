Сили оборони на півдні знищили 3 човни РФ разом із окупантами, - Гуменюк
Українські захисники на півдні ліквідували три ворожі човни разом з 18 росіянами. Крім цього, Сили оборони знищили 5 крупнокаліберних гармат та пункт спостереження ворога
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні.
"Мінус 5 крупнокаліберних гармат за минулу добу. Це потужний результат Сил оборони. Мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Один із таких пунктів теж знищено", - заявила речниця.
За її словами, росіяни розгорнули кампанію з приводу обстрілу окупантами Нової Каховки.
"Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не відмовився від своїх планів продовжувати тероризувати населення правого берега, і як показала вчорашня ситуація, додається дуже важкий вогневий терор лівобережжя", - додала Гуменюк.
Вона також наголосила, що всі факти ворожого терору задокументовані та наведено доказову базу для того, щоб констатувати факт тероризму росіян.
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