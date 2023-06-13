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Війна з Росією: хроніка
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Сили ППО уночі знищили 10 російських крилатих ракет та "шахед" над Україною

13 червня, 2023 вiвторок
07:00
Війна з Росією обстріл, ППО

Уночі на 13 червня росіяни атакували Україну 14 крилатими ракетами Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною", - йдеться у повідомленні.

Також російські військові завдали авіаційного удару 4 "шахедами", 1 з них знищили українські захисники.

  • У ніч на 13 червня противник атакував регіони України. На Київщині знищено всі повітряні цілі. Натомість зафіксовано влучання на кількох цивільних об'єктах у Кривому Розі, зокрема й у 5-поверхівку. Є загиблі та поранені. Також є прильоти "шахедів" по нежитлових спорудах у Харкові.

Росія
Харків
ППО
російська армія
Київщина
Кривий Ріг
ЗСУ
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ракетний удар
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2023, вiвторок
13 червня
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