Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною", - йдеться у повідомленні.

Також російські військові завдали авіаційного удару 4 "шахедами", 1 з них знищили українські захисники.