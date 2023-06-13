Сили ППО уночі знищили 10 російських крилатих ракет та "шахед" над Україною
Уночі на 13 червня росіяни атакували Україну 14 крилатими ракетами Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною", - йдеться у повідомленні.
Також російські військові завдали авіаційного удару 4 "шахедами", 1 з них знищили українські захисники.
- У ніч на 13 червня противник атакував регіони України. На Київщині знищено всі повітряні цілі. Натомість зафіксовано влучання на кількох цивільних об'єктах у Кривому Розі, зокрема й у 5-поверхівку. Є загиблі та поранені. Також є прильоти "шахедів" по нежитлових спорудах у Харкові.
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