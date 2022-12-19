Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Сили ППО в понеділок збили два ворожі гелікоптери, - Генштаб

Сили ППО в понеділок збили два ворожі гелікоптери, - Генштаб

19 грудня, 2022 понедiлок
19:03
війна з Росією На фото: система ППО

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння й техніки росіян і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників

Про це повідомили в facebook.

"Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожі гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється", - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.

Читайте також: Зеленський озвучив, скільки нових "шахедів" отримала Росія від Ірану

Протягом доби противник здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ й застосував 28 іранських дронів "Шахед-136"

"Протягом доби противник завдав 1 ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА "Шахед-136", 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення", - повідомили в Генштабі.

Слобожанський напрямок: ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.

Бахмутський та Авдіївський напрямки: противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки й Плавні Запорізької області та міста Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни.

Читайте також: На Бахмутському напрямку окупанти сконцентрували військові, політичні та бандитські інтереси, - полковник СБУ Костенко

Місцевому населенню відмовляють в обслуговуванні: окупанти продовжують перепрофілювання лікарень у військові шпиталі на Луганщині

Генштаб повідомляє, що через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.

"Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів", - йдеться в дописі.

  • Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте були влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
ЗСУ
Автор Антін Борковський
18 грудня, 2022 неділя
Росіяни посилюють свої війська і вчаться, але не нападуть на Київ, - генерал Скшипчак
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
19 грудня, 2022 понедiлок
Росія атакувала Київ та область "шахедами", є влучання в об’єкти критичної інфраструктури й постраждалі
Латвія
18 грудня, 2022 неділя
Латвія виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських медіа
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.07
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 грудня
20:18
Ексклюзив
На фото військові техніка ЗСУ
У ворога на Бахмутському напрямку немає жодних стратегічних та тактичних успіхів, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Кіссінджер і порожнеча
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 299-го дня війни: виплати військовим, звитяги ЗСУ на фронті, відкриття станцій метро
19:56
на фото: Поїзд святого Миколая
Потяг святого Миколая вирушив у перший рейс на деокуповані території України
19:54
лукашенко путін
"Результативна зустріч" і "стратегічна співпраця": про що розмовляли в Мінську Путін і Лукашенко
19:47
Оновлено
Віталій Кличко
Без опалення залишається 3% споживачів у Києві, - Кличко
19:34
Роман Абрамович
Канада почала процес арешту й конфіскації активів Абрамовича
19:20
Hyundai почав звільняти співробітників російського автозаводу
Hyundai почав звільняти співробітників російського автозаводу
19:11
Ексклюзив
Іван Федоров, мер Мелітополя
Мелітополь стає закритим містом: ні в’їхати до нього, ні виїхати звідти неможливо, - мер Федоров
18:34
Ексклюзив
Валерій Чалий
Ніхто не зупинить РФ, якщо вона захоче бомбити Молдову, - дипломат Чалий
18:32
газ
Країни ЄС погодили стелю цін на газ
18:32
Рефат Чубаров
Росіяни влаштували обшуки в будинках трьох кримських татар: двох із них відвезли в невідомому напрямку
18:24
Інтерв’ю
Ерік Райнерт
Готуючись до відновлення Україна повинна перепланувати свою економіку, - економіст Райнерт
18:07
Алехандро Гомес
Чемпіоном світу з футболу вперше став гравець, який виступав в УПЛ
18:06
OPINION
Володимир Гевко
Ми дуже добре навчились захищати своє, але із повагою до чужого у нас поки не дуже
18:00
На зв’язку 18.30: Чи змусить Путін Лукашенка піти танками на Україну?
17:55
зерно хліб пшениця елеватор
Росія в 17 разів збільшила експорт пшениці з окупованого Криму в Сирію, - Reuters
17:46
Ріші Сунак
Не може бути справжніх перемовин з Росією, поки вона не відступить з окупованих територій України, – Ріші Сунак
17:42
Ліонель Мессі
Лише з одним аргентинцем: оприлюднено несподіваний склад символічної збірної ЧС-2022
17:35
КонЄц спЄцопЄрациЇ 18.00: РФ готує денацифікацію Казахстану
17:27
Молдова
Існує "дуже високий" ризик вторгнення Росії у 2023 році, - глава спецслужби Молдови
17:13
Карім Бензема та Дідьє Дешам (праворуч)
Володар "Золотого м'яча" оголосив про завершення кар'єри у збірній
17:10
Називав українців бандерівцями, а РФ - "матушкою": на в’їзді в Київ затримали проросійського священнослужителя з Харкова
17:07
США
Україна досі не отримувала зброю від США в рамках ленд-лізу: в МЗС пояснили причину
16:41
Ощадбанк презентував ексклюзивну серію "Патріотичні монети"
16:37
екстренка
Виготовили спеціально під потреби Укренерго: на пошкодженій обстрілами підстанції встановлюють нове обладнання, надане USAID
16:32
Ексклюзив
Збиті російські безпілотники
РФ перенесла майданчики для запуску дронів з Криму до Краснодарського краю, - експерт Defense Express Рябих
16:31
Кріштіану Роналду
"Нашкодив своїм его": Легенда футболу розповів, хто став головним розчаруванням ЧС-2022
16:08
Президент України Володимир Зеленський
"Саме зараз залежить, коли і як закінчиться ця війна": Зеленський закликав лідерів JEF надати Україні більше озброєння
16:07
OPINION
Сергій Марченко
Як Слуги разом із ОПЗЖ мріють кроїти відновлювальний бюджет України
16:04
Ексклюзив
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Херсон на 80% забезпечений водою та на 90% - електроенергією, - голова міської ВА Лугова
16:03
Шахед
Зеленський озвучив, скільки нових "шахедів" отримала Росія від Ірану
16:00
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Промоутер Усика висунув ультиматум команді Ф'юрі
15:29
Емманюель Макрон та Дідьє Дешам (на передньому плані)
Макрон розповів, що сказав тренеру збірної Франції Дешаму після поразки у фіналі ЧС-2022
15:28
телевежа Рівне
Генератори від країн-союзників передадуть для живлення телевеж, - Ткаченко
14:59
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку окупанти сконцентрували військові, політичні та бандитські інтереси, - полковник СБУ Костенко
14:53
Олександр Усик
Британський чемпіон не зможе провести бій з Усиком через травму
14:46
Ексклюзив
Миколаїв
Ситуація з теплом та світлом у Миколаєві контрольована, - очільник ОВА Кім
14:34
Ексклюзив
Авдіївка
Українські захисники зранку 19 грудня відбили 6 спроб штурмових дій ворога у напрямку Авдіївки, - начальник МВА Барабаш
14:27
Південноукраїнська АЕС
Уночі у близькості до ядерної установки Південноукраїнської АЕС зафіксували російський дрон: Енергоатом звертається до МАГАТЕ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV