Сили територіальної оборони очолив бригадний генерал Юрій Галушкін
Президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна
Така інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства оборони України, повідомляє Еспресо.TV.
Новопризначеного командувача Тероборони у пресрелізі названо "досвідченим бойовим генералом".
Як підкреслюється, у 2001-2002 роках Юрій Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Союзна Республіка Югославія).
З 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.
З червня 2014 року до січня 2015-го виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.
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Після того як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Юрій Галушкін був призначений заступником командувача.
З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року - заступника головного інспектора.
За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.
Довідка
Починаючи з 1 січня 2022 року, вводиться в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.
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