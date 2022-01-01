Сили територіальної оборони очолив бригадний генерал Юрій Галушкін

Така інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства оборони України, повідомляє Еспресо.TV.



Новопризначеного командувача Тероборони у пресрелізі названо "досвідченим бойовим генералом".

Як підкреслюється, у 2001-2002 роках Юрій Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Союзна Республіка Югославія).



З 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.



З червня 2014 року до січня 2015-го виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.



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Після того як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Юрій Галушкін був призначений заступником командувача.



З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року - заступника головного інспектора.



За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.



Довідка



Починаючи з 1 січня 2022 року, вводиться в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.





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