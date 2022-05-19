Про це заявив журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв у коментарі для Радио Свобода.

Він вважає, що Путін не може віддати наказ про застосування ядерної зброї через власну невпевненість у тому, що його виконають.

Грозєв пояснив причини сумнівів військової еліти РФ, зокрема її силового крила. "Війна доктринально була спланована так, що її потрібно було закінчити протягом одного тижня. Те, що відбувається зараз – це якась "друга" війна, яка ще не програна до кінця. Але перша вже програна. Це точно. Шанс на виграш у другій війні також не гарантований. Ми бачимо прогнози, які не можна назвати оптимістичними з російської точки зору, від тих, хто досить поінформований і вільніше може висловлювати свою думку".

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На думку журналіста, якщо Путін віддасть наказ про застосування ядерної зброї, то хтось серед виконавців відмовиться його реалізувати. Бо серед силовиків немає впевненості, чи буде президент РФ при владі через три місяці і чи зможе захистити їх.

"Ця відмова буде тригером, найімовірніше, держперевороту, тому що після відмови навіть одного з цієї піраміди відповідальності виконати наказ царя все дуже швидко піде вниз. Щоб Путін прийняв рішення віддати наказ про використання ядерної зброї, він повинен бути впевнений, що всі ланцюжком виконають наказ. Бо він розуміє, що якщо навіть один з п'яти, хто повинен послідовно натиснути на кнопки, не виконає наказ – це буде сигналом непокори і, можливо, навіть фізичної смерті його самого", – пояснив Грозєв.

18 травня експомічник Єльцина з питань оборони Олександр Темерко заявив британській газеті The Daily Mail, що сьогодні Росія є агресором і парією, а її "легендарна" армія виявляється варварською та ганебною бандою військових злочинців і мародерів. Країна перетнула свій похмурий Рубікон, вчинивши військові злочини та масові вбивства в Бучі та Маріуполі.

З 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки.

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