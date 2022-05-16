"Сімферополь - час додому!": в окупованому Криму активісти анонсували мітинг на підтримку територіальної цілісності України
На 18 травня в Сімферополі у окупованому Криму анонсували мітинг проукраїнських активістів
Про це йдеться на сторінці події на Facebook.
"18 травня збираємося на мітинг в Сімферополі. Коли? О 12:00", - заявили активісти.
Організатори обіцяють оприлюднити місце акції за 2 години, щоб росіяни не змогли підготуватися.
"Що робити: приходьте на мирний мітинг, ви маєте на це право, це наша земля. Що брати: жовті стрічки! Багато жовтих стрічок", - йдеться у повідомленні.
Активісти зазначають, що вийти на мітинг — це заявити про право на свій дім.
"Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення Росії. Це підтримати територіальну цілісність України! Світ побачить, що Крим - це Україна!", - запевнили організатори.
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