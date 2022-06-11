Сім'я британця, якому на Донбасі загрожує смертна кара, закликає його звільнити

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера у четвер, 9 червня, суд самопроголошеної "ДНР" визнав винними у найманстві.

Сім'я Піннера заявила, що судовий процес був "незаконним показовим" і сказали, що йому потрібен доступ до незалежної юридичної консультації. Також вони просять надати Шону всі права військовополоненого відповідно до Женевської конвенції.

"По-перше, уся наша сім'я спустошена та засмучена результатами незаконного показового процесу, проведеного "ДНР". Шону повинні бути надані всі права військовополонених відповідно до Женевської конвенції, включаючи повне незалежне юридичне представництво. Ми щиро сподіваємося, що всі сторони негайно співпрацюватимуть, щоб забезпечити безпечне звільнення або обмін Шона", – йдеться у повідомленні родини.

Сім'я Піннера заявила, що він є законним військовослужбовцем української армії після того, як прожив у країні впродовж останніх чотирьох років.

"Наша сім'я, включаючи його сина і дружину-українку, дуже любими і сумуємо за ним. І наші серця щиро співчувають всім сім'ям, які причетні до цієї жахливої ​​ситуації", - йдеться у повідомленні.

9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ, – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.

10 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило смертний вирок трьох українських військовослужбовців британського та марокканського походження та назвало його воєнним злочином.

11 червня очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук висловила впевненість, що "засуджені" в "ДНР" до страти за службу в ЗСУ Ейден Аслін, Шон Піннер, Саадун Брагім повернуться додому.

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