Про це інформує Reuters з посиланням на Генеральну прокуратуру.

Зазначається, що раніше Ніколас Петро називав звинувачення у тому, що він брав гроші у наркоторговців в обмін на підтримку ними мирної ініціативи батька безпідставними.

Також за підозрою у відмиванні грошей і порушенні персональних даних затримали колишню дружину Ніколаса Дайсуріс дель Кармен Васкес. Вона розповідала місцевим ЗМІ, що двоє людей, яких звинувачують у причетності до торгівлі наркотиками, давали Ніколасу гроші на передвиборчу кампанію його батька.

Президент Колумбії Густаво Петро написав у twitter, що йому болісно знати, що одного з його дітей заарештували, але прокуратура повинна діяти відповідно до закону.

"Моєму синові я бажаю удачі та сили. Нехай ці події загартують його характер, нехай він замислиться над власними помилками. Як я запевнив генерального прокурора, я не буду втручатися і не буду тиснути на його рішення, нехай закон вільно керує процесом", - зазначив президент.

Президент Колумбії Густаво Петро пообіцяв укласти мир або укласти угоди про перемир'я з повстанцями та злочинними угрупованнями, щоб покласти край 60-річному внутрішньому конфлікту в Колумбії, в результаті якого загинуло 450 000 людей. Протягом першого року його перебування на посаді ці зусилля були зустрінуті з перемінним успіхом.