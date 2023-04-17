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Головна Суспільство Синєгубов розповів, чому РФ перестала завдавати ракетних ударів по Харкову

Синєгубов розповів, чому РФ перестала завдавати ракетних ударів по Харкову

17 квітня, 2023 понедiлок
18:05
Суспільство

Наразі росіяни завдають більше обстрілів по прикордонню Харківської області, а не по місту

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Суспільне

"Харків для них інтерес не втратив. Це лише завдяки нашим Збройним Силам, Служби безпеки України, всіх сил. Це комплексна робота. І ось ця відносна тиша по Харкову - це виключно заслуга ЗСУ. Повірте, ми фіксуємо щодня, вчора і сьогодні вранці була ракетна небезпека у вигляді балістики, а це саме ймовірність запуску С-300. І ми такі факти фіксували й минулого тижня. І якщо запуски йдуть не в бік Харкова, то постійно страждає Куп’янськ, Вовчанськ", - розповів він.

Синєгубов заявив, що інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області в останній час значно зросла. Кожного дня фіксується близько 15-20 прильотів по громадах. Росіяни руйнують інфраструктуру області.

  • У двох населених пунктах Дергачівської громади Харківської області можуть ввести примусову евакуацію.

Новини
Харків
ЗСУ
Війна з Росією
Олег Синєгубов
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