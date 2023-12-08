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Сину Байдена висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків

8 грудня, 2023 п'ятниця
06:48
Світ Гантер Байден

Федеральна прокуратура США порушила податкові звинувачення проти сина президента США Джо Байдена Гантера Байдена другу кримінальну справу щодо ухилення від сплати податків на суму щонайменше $1,4 млн

Про це повідомляє BBC.News.

У звинуваченні за дев’ятьма пунктами йдеться, що він планував ухилитися від сплати щонайменше $1,4 млн федеральних податків у 2016-2019 роках.

Звинувачення включає три злочини та шість проступків, зокрема несплату податків, неправдиву податкову декларацію та ухилення від сплати податків.

Білий дім не прокоментував звинувачення в четвер увечері. Якщо Гантера Байдена визнають винним у податковій справі, йому може загрожувати до 17 років в'язниці.

Прокурори стверджують, що підозрюваний  витрачав свої гроші на "наркотики, ескорт і подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші речі особистого характеру, одним словом, на все, крім податків".

В обвинувальному акті йдеться, що син президента "окремо отримав понад $7 млн загального валового доходу" в період з 2016 року до середини жовтня 2020 року, але "навмисно не сплатив податки за 2016-2019 роки вчасно, попри те, що мав доступ до коштів для сплати деяких або всіх цих податків".

Адвокат Хантера Байдена, Аббе Лоуелл, сказав що звинувачення висунуті лише через те, що фігурант є сином президента США.

Згідно з обвинуваченням, у період з 2016 по 2019 роки він заплатив понад $188 тис. за "розваги для дорослих" і понад $683 000 тис. за "платежі – різним жінкам". Прокуратура стверджує, що Гантер Байден "продовжував непогано заробляти й шалено витрачати у 2018 році".

У звинуваченні зазначено, що він отримав "значний" дохід, зокрема від компанії, яку він створив разом з китайським бізнес-конгломератом, українською енергетичною компанією Burisma та неназваним румунським бізнесменом.

Зі збільшенням його доходу зросли і його витрати на "екстравагантний спосіб життя", йдеться в обвинуваченні. У 2018 році підсудний витратив понад $1,8 млн на "послуги жінок і одяг".

Він зупинявся в різних елітних готелях, нібито витратив $10 тис. "на купівлю членства в секс-клубі" і стверджував, що квитки на літак для екзотичної танцівниці 1248 доларів були витратами на бізнес.

У 2018 році Гантер Байден написав своїй колишній дружині смс про те, що він не може сплачувати аліменти, оскільки "пересилка повернулася через брак коштів". Він нібито часто списував особисті витрати на бізнес, як-от оренду Lamborghini, на якому він їздив, коли вперше переїхав до Каліфорнії, поки його Porsche не прибув зі східного узбережжя.

Підсудний також нібито використовував свою кредитну карту для оплати житла своєї доньки в Нью-Йорку, за приблизно $19 535 , і для здійснення платежів порнографічному вебсайту - приблизно $27 316.

Хантер Байден також стверджував, що у 2018 році мав великі ділові поїздки, хоча їх не мав, йдеться в обвинувальному висновку. 

Комітет з нагляду Палати представників наразі веде розслідування щодо імпічменту президента Байдена, стверджуючи, що він брав участь у схемі торгівлі впливом зі своїм сином.

  • У травні 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.
  • У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.
  • 20 червня 2023 року Гантер Байден визнав два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням.
  • Сину американського президента Гантеру Байдену оголосили три підозри через незаконне володіння зброєю. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі.
Кримінал
податки
Джо Байден
США
Гантер Байден
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