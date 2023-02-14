Сирія відкрила ще два митні переходи для ввезення допомоги постраждалим від землетрусу, - ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що очільник Сирії Башар Асад погодився відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Туреччиною
Про це йдеться у заяві Гутерреша, оприлюдненій на сайті ООН.
"Я вітаю рішення президента Сирії Башара аль-Асада відкрити пункти пропуску "Баб Аль-Салам" і "Аль-Раї" між Туреччиною та північно-західною Сирією на початковий період у три місяці, щоб забезпечити своєчасне доставлення гуманітарної допомоги", - зазначив генсек ООН.
Він констатував, що кількість жертв землетрусів, які сталися 6 лютого, продовжує зростати. І доставка продовольства, медичних засобів та інших життєво необхідних речей для мільйонів постраждалих залишається надзвичайно актуальною.
Гутерреш висловив сподівання, що відкриття цих пунктів пропуску – разом із полегшенням гуманітарного доступу, прискореним погодженням віз та спрощенням поїздок – пришвидшить надходження допомоги.
- Нагадаємо, станом на вечір 13 лютого кількість жертв катастрофічного землетрусу, що уразив Туреччину та Сирію, зросла до 37 тисяч. За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха Туреччини, в країні загинули 31 643 особи. На північному заході Сирії, за оцінками ООН, кількість загиблих сягнула 5 714.
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