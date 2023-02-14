Про це йдеться у заяві Гутерреша, оприлюдненій на сайті ООН.

"Я вітаю рішення президента Сирії Башара аль-Асада відкрити пункти пропуску "Баб Аль-Салам" і "Аль-Раї" між Туреччиною та північно-західною Сирією на початковий період у три місяці, щоб забезпечити своєчасне доставлення гуманітарної допомоги", - зазначив генсек ООН.

Він констатував, що кількість жертв землетрусів, які сталися 6 лютого, продовжує зростати. І доставка продовольства, медичних засобів та інших життєво необхідних речей для мільйонів постраждалих залишається надзвичайно актуальною.

Гутерреш висловив сподівання, що відкриття цих пунктів пропуску – разом із полегшенням гуманітарного доступу, прискореним погодженням віз та спрощенням поїздок – пришвидшить надходження допомоги.