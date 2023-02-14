Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Сирія відкрила ще два митні переходи для ввезення допомоги постраждалим від землетрусу, - ООН

Сирія відкрила ще два митні переходи для ввезення допомоги постраждалим від землетрусу, - ООН

14 лютого, 2023 вiвторок
05:58
Світ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що очільник Сирії Башар Асад погодився відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Туреччиною

Про це йдеться у заяві Гутерреша, оприлюдненій на сайті ООН.

"Я вітаю рішення президента Сирії Башара аль-Асада відкрити пункти пропуску "Баб Аль-Салам" і "Аль-Раї" між Туреччиною та північно-західною Сирією на початковий період у три місяці, щоб забезпечити своєчасне доставлення гуманітарної допомоги", - зазначив генсек ООН.

Він констатував, що кількість жертв землетрусів, які сталися 6 лютого, продовжує зростати. І доставка продовольства, медичних засобів та інших життєво необхідних речей для мільйонів постраждалих залишається надзвичайно актуальною.

Гутерреш висловив сподівання, що відкриття цих пунктів пропуску – разом із полегшенням гуманітарного доступу, прискореним погодженням віз та спрощенням поїздок – пришвидшить надходження допомоги.

  • Нагадаємо, станом на вечір 13 лютого кількість жертв катастрофічного землетрусу, що уразив Туреччину та Сирію, зросла до 37 тисяч. За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха Туреччини, в країні загинули 31 643 особи. На північному заході Сирії, за оцінками ООН, кількість загиблих сягнула 5 714.
ООН
Сирія
землетрус
гуманітарна допомога
Читайте також:
Україна - НАТО
Автор Антін Борковський
12 лютого, 2023 неділя
Жодна країна НАТО не отримала такої допомоги, як Україна, - посол Польщі Ціхоцький
13 лютого, 2023 понедiлок
Американське посольство закликало своїх громадян терміново покинути Росію
13 лютого, 2023 понедiлок
Кому належить енергетична інфраструктура України
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.17
  • EUR
    Купівля 41.76
    Продаж 42.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 лютого
06:05
У Бахмуті залишаються менше ніж п'ять тисяч жителів, - ОВА
05:55
Кіліан Мбаппе та Неймар (ліворуч) проти Баварії
ПСЖ - "Баварія": де та коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів
05:43
Японія
Японія розглядає прискорену закупівлю у США крилатих ракет Tomahawk
05:30
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путін міняє генералів, як шкарпетки, але це не вирішує проблем армії РФ, - Білий дім
05:02
підводний човен
Вперше з часів холодної війни Росія виводить в море кораблі із ядерною зброєю, - розвідка Норвегії
04:35
українська артилерія
Головним на "Рамштайні" будуть не літаки, а ППО та боєприпаси для України, - Financial Times
04:08
У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів
У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів: поранено 8 людей
03:40
Джозеф Байден
Подякувати Польщі та підтвердити єдність НАТО: у Білому домі назвали мету візиту Байдена
03:13
Майя Санду
Росія не має сил для нападу на Україну з Придністров'я, але прагне дестабілізувати Молдову, - НАТО
02:45
Пожежа на газопроводі у Ярославські області РФ
В Ярославській області РФ вибухнув магістральний газопровід
02:17
землетрус в Туреччині
Жертвами землетрусу у Туреччині та Сирії стали понад 37 тисяч людей
01:49
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин розповів, що українська ППО підбила літак, у якому він записував звернення до Зеленського
01:21
Олімпіада-2022, збірна Росії
Директор МОК звернувся до НОК 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді
00:55
Володимир Зеленський
Зеленський нагородив 186 військових і відзначив низку підрозділів, які воюють на сході
00:53
Пожежа у районі військового НДІ у Москві
У Москві велика пожежа біля військового НДІ, - росЗМІ
00:26
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
В Україні у складі ПВК Вагнера вбили трьох кримінальних авторитетів, - Bellingcat
2023, понедiлок
13 лютого
23:59
Сумщина, ракетний удар, вибухи, Сумська область, вибух
Близько 100 прильотів: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і скидали вибухівку з дронів
23:12
Володимир Зеленський
Зеленський: маємо підтримку європейських інституцій та лідерів щодо початку цього року переговорів про вступ України в ЄС
22:48
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: поранено літнього чоловіка, пошкоджено оселі та інфраструктуру
22:09
Порошенко показав, як БПЛА Poseidon корегує знищення російської гаубиці
21:56
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський на саміті європейських лідерів у Брюсселі
Ми не вступимо до ЄС, якщо матимемо ознаки авторитарної централізованої держави, - політолог Голобуцький
21:56
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
Єрмак: майже всі союзники готові створювати трибунал для РФ, обговорюємо конкретні механізми
21:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО закликає дати ЗСУ ще більше зброї, Росія прагне прорвати кордони на сході України напередодні річниці війни. Світові ЗМІ про Україну 13 лютого
21:26
на фото Міхеїл Саакашвілі
Європарламент розгляне резолюцію про переведення Саакашвілі з Грузії на лікування за кордон
21:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни почали менше використовувати техніку та авіацію для штурму Бахмута. Колонка Сергія Згурця
21:12
Володимир Зеленський
Указ Зеленського: першим заступником міністра оборони зможе стати генерал-лейтенант або віце-адмірал
21:00
Олексій Резніков
До створення антикорупційного органу при Міноборони доєдналися 13 громадських організацій, - Резніков
20:47
на фото: президент Польщі Анджей Дуда
"Швидко засвоюють знання": Дуда відвідав українських воїнів, які опановують танки Leopard у Польщі
20:39
Урсула фон дер Ляєн
The New York Times позивається проти Єврокомісії: вимагає оприлюднити листування фон дер Ляєн і гендиректора Pfizer щодо антиковідних закупівель
20:19
Ексклюзив
Росіяни хочуть відвоювати позиції на Харківщині, - майор ЗСУ Ганущин
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Даруйте, а хто такий Маск?
20:08
Швеція Фінляндія НАТО
Німеччина виступила за приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО "без жодних зволікань"
20:03
Ексклюзив
Окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії
Нікопольщина потребує підтримки у психологічних та соціальних програмах, - в.о. голови райради Бичков
20:01
Огляд
Перемога України
Переможні новини 355 дня війни: знищення ворожої бригади морпіхів, гаубиці від Данії та історична поставка зі США 
19:39
Крістоф Гойсґен
"Потрібно керуватися виключно військовою необхідністю": глава Мюнхенської конференції з безпеки не відкидає постачання Україні винищувачів
19:12
"Поділився баченням нашої Перемоги": напередодні "Рамштайну" Залужний поспілкувався з генералом Каволі
18:57
Херсонська область
Росіяни обстріляли село Інгулець на Херсонщині: загинула жінка
18:47
російські військові окупанти
Через відмову росіян іти в наступ загарбники формують штурмові підрозділи з мешканців окупованих територій Донеччини, - Генштаб
18:43
Ексклюзив
Байден
Від візиту Байдена до Польщі маємо очікувати геополітичних заяв, - експерт-міжнародник Краєв
18:41
Олексій Резніков
"Будуть нові заступники": Резніков анонсував кадрове і структурне оновлення Міноборони
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV