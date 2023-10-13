Систему мобілізації та відбору військовослужбовців через ВЛК потрібно змінити, - нардеп Цимбалюк
Народний депутат України Михайло Цимбалюк вважає, що вплив людського фактору на систему обліку, мобілізацію та відбір військовослужбовців через ВЛК потрібно виключити, це найбільший виклик
"Зараз відбувається реформування системи центрів комплектування і соціального захисту. Ми бачимо які події відбуваються по обласних центрах, по районних, у зв'язку з діяльністю цих центрів комплектування. Пройшла заміна керівників, але на жаль не всюди вдала. Через це Генштаб вносить корективи в оперативному плані. І зараз насправді найбільший викликом є система цифровізації самого обліку", - розповів Цимбалюк в етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, в робочій групі тривають дискусії стосовно здобувачів другої та третьої вищої освіти. Одні пропонують не давати можливості чоловікам здобувати другу та третю вищу освіту, натомість мобілізовувати їх. Однак, це порушення Конституції України, каже нардеп.
"Кожна людина має право на здобуття освіти. Але тут почалися певні зловживання. Ми вважаємо, що потрібно зберегти українську науку. З цього приводу ще не знайшли спільної думки. Нове керівництво Міноборони входить в курс справи та робить заяви. Але побачимо як ми будемо розглядати їхні пропозиції на робочій групі, до якої входять представники всіх фракцій ВРУ, керівництво Міноборони та інших силових структур. За зачиненими дверима інколи відбувається не проста дискусія, але конструктивна", - резюмував Цимбалюк.
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17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.
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23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.
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26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.
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29 серпня нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.
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А 4 вересня нардеп Федір Веніславський і його колеги зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого відстрочку від мобілізації можуть отримати здобувачі другої вищої освіти віком до 30 років.
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Також відомо, що з 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку.
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13 жовтня у Міноборони заявили, що знайдуть тих, кого немає у реєстрі військовозобов'язаних. В Україні є можливість виявляти громадян, які підлягають мобілізації, навіть якщо їх немає в електронному реєстрі військовозобов'язаних.
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