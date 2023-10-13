Систему мобілізації та відбору військовослужбовців через ВЛК потрібно змінити, - нардеп Цимбалюк

"Зараз відбувається реформування системи центрів комплектування і соціального захисту. Ми бачимо які події відбуваються по обласних центрах, по районних, у зв'язку з діяльністю цих центрів комплектування. Пройшла заміна керівників, але на жаль не всюди вдала. Через це Генштаб вносить корективи в оперативному плані. І зараз насправді найбільший викликом є система цифровізації самого обліку", - розповів Цимбалюк в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, в робочій групі тривають дискусії стосовно здобувачів другої та третьої вищої освіти. Одні пропонують не давати можливості чоловікам здобувати другу та третю вищу освіту, натомість мобілізовувати їх. Однак, це порушення Конституції України, каже нардеп.

"Кожна людина має право на здобуття освіти. Але тут почалися певні зловживання. Ми вважаємо, що потрібно зберегти українську науку. З цього приводу ще не знайшли спільної думки. Нове керівництво Міноборони входить в курс справи та робить заяви. Але побачимо як ми будемо розглядати їхні пропозиції на робочій групі, до якої входять представники всіх фракцій ВРУ, керівництво Міноборони та інших силових структур. За зачиненими дверима інколи відбувається не проста дискусія, але конструктивна", - резюмував Цимбалюк.