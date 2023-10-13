Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Систему мобілізації та відбору військовослужбовців через ВЛК потрібно змінити, - нардеп Цимбалюк
Ексклюзив

Систему мобілізації та відбору військовослужбовців через ВЛК потрібно змінити, - нардеп Цимбалюк

13 жовтня, 2023 п'ятниця
20:00
Війна з Росією мобілізація

Народний депутат України Михайло Цимбалюк вважає, що вплив людського фактору на систему обліку, мобілізацію та відбір військовослужбовців через ВЛК потрібно виключити, це найбільший виклик

"Зараз відбувається реформування системи центрів комплектування і соціального захисту. Ми бачимо які події відбуваються по обласних центрах, по районних, у зв'язку з діяльністю цих центрів комплектування. Пройшла заміна керівників, але на жаль не всюди вдала. Через це Генштаб вносить корективи в оперативному плані. І зараз насправді найбільший викликом є система цифровізації самого обліку", - розповів Цимбалюк в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, в робочій групі тривають дискусії стосовно здобувачів другої та третьої вищої освіти. Одні пропонують не давати можливості чоловікам здобувати другу та третю вищу освіту, натомість мобілізовувати їх. Однак, це порушення Конституції України, каже нардеп.

"Кожна людина має право на здобуття освіти. Але тут почалися певні зловживання. Ми вважаємо, що потрібно зберегти українську науку. З цього приводу ще не знайшли спільної думки. Нове керівництво Міноборони входить в курс справи та робить заяви. Але побачимо як ми будемо розглядати їхні пропозиції на робочій групі, до якої входять представники всіх фракцій ВРУ, керівництво Міноборони та інших силових структур. За зачиненими дверима інколи відбувається не проста дискусія, але конструктивна", - резюмував Цимбалюк.

Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2023 четвер
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
Карта. Авдіївка-1010
12 жовтня, 2023 четвер
Ворог кидає більшість сил на північ від Авдіївки: начальник МВА про ситуацію в місті та навколо
корабель "Павел Державін"
12 жовтня, 2023 четвер
"Це новітній корабель ближньої морської зони": у ВМС розповіли подробиці про пошкоджене судно "Павел Державин" Чорноморського флоту РФ
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
20:16
Огляд
Польща
Вибори у Польщі: які прогнози та чого очікувати Україні
20:09
Андрій Зелінський, Інесса Кравченко, Сергій Собко
У Києві відбувся просвітній форум Освіта Дивосвіту
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 597-го дня війни: у Мелітополі підірвали потяг окупантів, ВМС знову влучили в корабель ЧФ РФ, а ПАРЄ офіційно визнала Росію диктатурою
19:59
Зеленський та Рютте
Прем'єр Нідерландів Рютте відвідав Одесу та пообіцяв ракети для Patriot і допомогу із захистом зернових коридорів
19:49
"Колос" vs "Ворскла". Ковалівка, 7 жовтня 2023 року
Кубок України: відбулось жеребкування чвертьфіналу
19:34
Італія - Україна
Україна - Північна Македонія: букмекери дали обнадійливий прогноз на матч Євро-2024
19:14
Оновлено
Ізраїль обстріл
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору в Газі та Лівані. У ЦАХАЛ відреагували
19:12
Сергій Кривцов
Євро-2024: Ребров розповів про кадрові проблеми та нову втрату збірної України
18:59
Справа Полтавського ГЗК: рекордна застава, нюанси технології та вплив на інвесторів
18:58
На фото: електрична вантажівка
Уряд змінив правила перетину кордону водіями вантажівок та автобусів
18:55
Оновлено
На фото: Покровськ
РФ ударила по центру Покровська: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 23
18:48
Ілюстративне фото
Перший крок до стандартизації турнікетів: у Міноборони створять медичний департамент
18:37
Оновлено
єврейська громада україни
Політики з США, Італії, Німеччини, Європарламенту та Єврокомісії прибули до Ізраїлю
18:31
Огляд
Фрілансер
Коли "Поховання" може бути крутим: що подивитися на вихідні
18:28
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Футболки із Зеленським за 200 тисяч? Хто це робить і кому це потрібно
18:26
Хусрав Тоіров
Футболіст "Шахтаря" Тоіров підтримав Палестину
18:24
Ексклюзив
ЗСУ
Особи з інвалідністю 1 чи 2 групи мають демобілізуватися, - нардеп Цимбалюк
18:16
SRK
НАЗК виключило індійську алмазну компанію з переліку міжнародних спонсорів війни: SRK заявила, що не купує алмази РФ
18:05
Томас Бах, Володимир Путін
МОК ніколи не визнавав анексію Криму, - президент Бах
17:58
Микола Княжицький: Україні потрібна своя програма "Повернення"
17:46
Оновлено
Ізраїль обстріл
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 11, зниклими безвісти вважаються 9, - МЗС
17:37
"Називайте нас Бандерами"
"Називайте нас Бандерами": футболісти "Кривбасу" презентували патріотичний трек
17:34
Зеленський прибув до Одеси: дізнався про захист енергооб'єктів і підготовку до зими
17:23
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Президент WBO отримав інформацію, що Ломаченко збирається на пенсію
17:13
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Перелік Пунктів незламності з'явиться на порталі та в застосунку Дія: уряд ухвалив постанову
17:13
Оновлено
НАУ
Реорганізація Національного авіауніверситету: в МОН і Мінцифри пояснили причини, НАУ готує позов до суду
17:01
OPINION
Леся Вакулюк
Чим завершаться вибори в Польщі?
16:54
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС переконує "Хезболлу" долучитися до війни проти Ізраїлю, все може вирішитися протягом доби, - посол України в Лівані
16:50
Алла Басалаєва
Кабмін відмовляється реєструвати петицію з вимогою усунути з посади голову ДАСУ Басалаєву, - волонтер
16:49
Німеччина Україна
Німеччина надала Україні ще один пакет допомоги на додачу до раніше оголошеного
16:47
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Вибух у Севастополі: у ВМС офіційно підтвердили друге ураження патрульного корабля "Павел Державин"
16:44
Олександр Роспутько, Шахтар
Футболіст "Шахтаря" зник після матчу в Бельгії. У Росії заявили, що Роспутько попросив про притулок
16:37
Роковини розстрілів на Майдані
У суд передали справи щодо шістьох ексберкутівців - виконавців масових розстрілів на Майдані
16:36
Ексклюзив
ЗСУ
Активні бойові дії на Авдіївському напрямку можуть тривати місяцями, - головред Defense Express Катков
16:27
національна премія Кіноколо
"Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" та "20 днів у Маріуполі": національна премія "Кіноколо" оголосила переможців
16:25
Дедлайн – кінець жовтня: окупанти поставили ультиматум батькам, чиї діти не отримали паспорти РФ
16:25
Немовля
Учені з'ясували, що свідомість може з'явитися незадовго після народження
16:23
Сергій Ребров
"Я вважаю, що спорт – це і є політика", - Ребров
16:10
Оновлено
Окупанти обстріляли передмістя Херсона: поранено двох людей
16:07
Атеш
Росіяни перекидають стару військову техніку з Криму, ймовірно, на Херсонський напрямок, - рух Атеш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV