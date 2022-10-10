Ситуація на Черкащині контрольована, потерпілих нема, - голова ОВА
Під час останньої затяжної тривоги над Черкаською областю українські сили ППО збили дві ворожі ракети
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.
Він зазначив, що наразі ситуація на Черкащині контрольована.
"Під час останньої затяжної тривоги над областю збито дві ворожі ракети. Потерпілих немає. Слава нашій ППО", - поінформував Табурець.
Водночас він зауважив, що по області можливі тимчасові відключення енергопостачання.
"Росіяни прицільно били по енергооб'єктах країни. Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів", - заявив голова ОВА.
Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ховатися в укриттях.
- Зазначимо, що за інформацією Оперативного командування "Північ" ситуація на Чернігівщині повністю контрольована, наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ та Київщину є загиблі.
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