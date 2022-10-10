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Ситуація на Черкащині контрольована, потерпілих нема, - голова ОВА

10 жовтня, 2022 понедiлок
14:37
Новини Ігор Табурець

Під час останньої затяжної тривоги над Черкаською областю українські сили ППО збили дві ворожі ракети

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

Він зазначив, що наразі ситуація на Черкащині контрольована.

"Під час останньої затяжної тривоги над областю збито дві ворожі ракети. Потерпілих немає. Слава нашій ППО", - поінформував Табурець.

Водночас він зауважив, що по області можливі тимчасові відключення енергопостачання. 

"Росіяни прицільно били по енергооб'єктах країни. Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів", - заявив голова ОВА.

Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ховатися в укриттях. 

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Черкаси
Черкащина
ракетний удар
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