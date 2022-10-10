Ситуація на Черкащині контрольована, потерпілих нема, - голова ОВА

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

Він зазначив, що наразі ситуація на Черкащині контрольована.

"Під час останньої затяжної тривоги над областю збито дві ворожі ракети. Потерпілих немає. Слава нашій ППО", - поінформував Табурець.

Водночас він зауважив, що по області можливі тимчасові відключення енергопостачання.

"Росіяни прицільно били по енергооб'єктах країни. Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів", - заявив голова ОВА.

Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ховатися в укриттях.

Зазначимо, що за інформацією Оперативного командування "Північ" ситуація на Чернігівщині повністю контрольована, наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано

10 жовтня Росія обстріляла Київ та Київщину є загиблі.

Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині.

На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.

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