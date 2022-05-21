Ситуація на фронті і Рамштайн-2. Олексій Резніков поспілкувався з главою Пентагону
Міністр оборони України та очільник оборонного відомства США провели телефонну розмову
Про це повідомив Олексій Резніков у Twitter.
"Мав ще одну розмову з нашим другом Ллойдом Остіном. Обговорили нинішні зусилля Української армії щодо відбиття збройної агресії Росії. Також обговорили найближчу зустріч у форматі Ramstein-2 онлайн, де ми оцінимо потреби ЗСУ", - написав Резніков.
- Понад 40 країн вдруге зберуться у форматі "Рамштайн" 23 травня. Обговорять подальшу оборонну підтримку України.
- 20 травня Міноборони США показало, як американці завантажують для України бронетранспортери M113.
- Цього ж дня The Washington Post повідомила, що США передадуть Україні системи ППО Patriot.
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