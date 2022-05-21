Про це повідомив Олексій Резніков у Twitter.

"Мав ще одну розмову з нашим другом Ллойдом Остіном. Обговорили нинішні зусилля Української армії щодо відбиття збройної агресії Росії. Також обговорили найближчу зустріч у форматі Ramstein-2 онлайн, де ми оцінимо потреби ЗСУ", - написав Резніков.

Понад 40 країн вдруге зберуться у форматі "Рамштайн" 23 травня. Обговорять подальшу оборонну підтримку України.

20 травня Міноборони США показало, як американці завантажують для України бронетранспортери M113.

Цього ж дня The Washington Post повідомила, що США передадуть Україні системи ППО Patriot.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb