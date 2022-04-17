Ситуація у глухому куті: поки Путін у Кремлі, розв'язати проблему Маріуполя практично неможливо, - військовий експерт
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що поки президент країни-агресорки Росії Володимир Путін сидить у Кремлі, розв'язати проблему Маріуполя практично неможливо
Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.TV.
"Зараз із Маріуполем не може бути нічого. На жаль, ситуація настільки у глухому куті, що розвʼязати проблему Маріуполя практично неможливо. Пробити коридор для деблокади міста ми не можемо. Близько 90 км пройти по щільно зайнятій російськими військами території неможливо", - зазначив Жданов.
Військовий експерт наголосив, що політичного розв'язання проблеми Маріуполя немає, поки Путін сидить у Кремлі, адже російський тиран не випустить з міста ні цивільних українців, ні війська.
"Це воєнний глухий кут. Людям треба триматися, скільки вони зможуть. Якби не було затягування з наступом на Донбасі, тоді, можливо, результат цієї битви суттєво вплинув би на хід бойових дій у самому Маріуполі. За нашої перемоги, ми могли б вимагати призупинення бойових дій у місті. До речі, частину російських сил перекинуто на південний фланг нашого угрупування для розвитку наступу на Краматорськ", - зауважив Олег Жданов.
- Нагадаємо, у Маріуполі росіяни видають людям перепустки для переміщення містом. Є інформація, що це підготовка до паспортизації.
- У тимчасово заблокованому Маріуполі Донецької області загинула медик Національної гвардії Олена Кушнір.
- За інформацією Організації об'єднаних націй понад 100 000 мирних жителів Маріуполя страждають від нестачі води та їжі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе