Ситуація у глухому куті: поки Путін у Кремлі, розв'язати проблему Маріуполя практично неможливо, - військовий експерт

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.TV.



"Зараз із Маріуполем не може бути нічого. На жаль, ситуація настільки у глухому куті, що розвʼязати проблему Маріуполя практично неможливо. Пробити коридор для деблокади міста ми не можемо. Близько 90 км пройти по щільно зайнятій російськими військами території неможливо", - зазначив Жданов.



Військовий експерт наголосив, що політичного розв'язання проблеми Маріуполя немає, поки Путін сидить у Кремлі, адже російський тиран не випустить з міста ні цивільних українців, ні війська.



"Це воєнний глухий кут. Людям треба триматися, скільки вони зможуть. Якби не було затягування з наступом на Донбасі, тоді, можливо, результат цієї битви суттєво вплинув би на хід бойових дій у самому Маріуполі. За нашої перемоги, ми могли б вимагати призупинення бойових дій у місті. До речі, частину російських сил перекинуто на південний фланг нашого угрупування для розвитку наступу на Краматорськ", - зауважив Олег Жданов.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни видають людям перепустки для переміщення містом. Є інформація, що це підготовка до паспортизації.

У тимчасово заблокованому Маріуполі Донецької області загинула медик Національної гвардії Олена Кушнір.

За інформацією Організації об'єднаних націй понад 100 000 мирних жителів Маріуполя страждають від нестачі води та їжі.