Ситуація в Китаї може перерости у громадянську війну, - Фейгін

Про це сказав російський опозиційний діяч Марк Фейгін у коментарі YouTube-каналу "Фабрика новин".

"Китай зараз переживає трансформацію з жорстко авторитарної з тоталітарними елементами моделі назад у тоталітарний стан як за Мао Цзедуна. І таке відчуття, що Сі Цзіньпін вирішив цю трансформацію здійснити. Ситуація розвиватиметься в той бік, що Китай все більше буде огрубуватися. Тайвань - не єдина територіальна проблема Китаю. Китай, звичайно, хотів би великої експансії. Але чи дозволить йому новий стан економіки - це загадка", - сказав він.

За словами Фейгіна, Китай – рекордсмен за кількістю громадянських воєн за свою історію.

"Китай - рекордсмен за кількістю громадянських воєн за свою історію. Це може завершитися громадянською війною, бо є як мінімум два Китаї: Китай - багатий, урбанізований, Шанхай, а є внутрішній Китай, який не став таким, як решта. Подивимося, чим завершиться. Чи зможе Сі Цзіньпін цією новою лінією китайської історії зберегти єдність і високі темпи розвитку економіки.

Міністр закордонних справ Тайваню переконаний, що Китай загрожує не лише вторгненням на острів, а й експансією по всьому регіону.

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