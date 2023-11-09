Сіярто поводиться, як посіпака Кремля, - дипломат Чалий
Дії керівництва Угорщини зараз свідомо антиукраїнські. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто поводиться, як посіпака Кремля
Про це заявив дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий в етері телеканалу "Еспресо".
"Раніше ми думали, що Угорщина ставить виключно питання захисту угорців в Україні, мовних питань, але не про це мова. Сіярто поїхав до Москви, отримав інструкції, приїхав і сказав російськими словами: "Поки у вас війна, ми вас не хочемо брати в ЄС. Підписуєте капітуляцію з РФ, тоді подивимось". Вони стали посіпаки Кремля. Особисто Міністр закордонних справ Сіярто поводиться, як посіпака Кремля та повторює кремлівські наративи", - зазначив Чалий.
За його словами, якщо таких політиків підтримуватимуть в Угорщині, це буде продовжуватись.
"Я думаю, коли ми будемо вести конкретні перемовини з Угорщиною, таких людей в їхньому керівництві вже не буде. Я впевнений в цьому, бо вони заведуть Угорщину в нікуди", - додав Чалий.
В цілому ЄС продемонстрував дуже впевнену позицію у виконанні спільних дій назовні, єдину зовнішню і безпекову політику. Також є спільна політика безпеки оборони. В цих двох позиціяї ЄС показав дуже велике об'єднання, крім тих, хто розігрує про російську карту, вважає Чалий.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 жовтня заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС.
- Також Орбан заявив, що пишається своїми контактами з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким він зустрічався в Китаї у жовтні.
- Видання Politico повідомило, що Орбан та Фіцо блокували 50 млрд євро допомоги Україні на саміті лідерів ЄС.
- 9 листопада агентство Bloomberg повідомило, що в ЄС розробляють альтернативний план допомоги України у разі вето Угорщини.
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