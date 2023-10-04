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Сіярто зажадав від України гарантій, що OTP Bank не повернуть до переліку спонсорів війни

4 жовтня, 2023 середа
18:04
Економіка OTP Bank

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його уряд хоче гарантій від Києва, що угорський банк, який був виключений з українського списку спонсорів війни, не буде повернутий до нього в майбутньому

Про це інформує ABC News.

Сіярто сказав, що рішення Національного агентства України з питань запобігання корупції щодо OTP Bank є кроком у правильному напрямку, але Угорщині потрібні подальші гарантії, перш ніж вона змінить свій підхід до України в будь-яких міжнародних умовах.

МЗС Угорщини запросило представників українського антикорупційного органу до Будапешта найближчим часом, щоб обговорити ситуацію з банком.

"Щоб ми могли домовитися про угоду, яка гарантує, що таке рішення не буде прийнято в майбутньому. Якщо там буде досягнута заспокійлива угода, то нам, звичайно, доведеться розглянути, які кроки це виправдовує з нашого боку", - сказав Сіярто.

Угорщина з травня блокує пакет військової допомоги ЄС для Києва на 500 мільйонів євро, стверджуючи, що не зніме свого вето, доки банк не буде видалено зі списку.

Також Сіярто заявив, що Угорщина також очікує, що Україна виключить російське відділення OTP Bank та чотирьох його угорських керівників зі списку організацій, поданих на санкції.

Що передувало

4 травня НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та фактичне визнання "Л/ДНР". Тобто банк сплачував податки до центральної влади – після того, як Москва розпочала агресію проти України у лютому 2022 року.

12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

Пізніше стало відомо, що Україна та Угорщина ведуть перемовини щодо OTP Bank. 29 вересня НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни.

У відповідь МЗС Угорщини заявило, що тимчасове виключення Україною угорського OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів війни" у спробі розблокувати військову допомогу ЄС суттєво не змінює ситуацію.

3 жовтня НАЗК повністю виключило угорський OTP Bank із реєстру міжнародних спонсорів війни, на чому раніше наполягав Будапешт, в обмін на корегування планів Банку щодо роботи у РФ.  

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